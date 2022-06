Max Verstappen (Red Bull Racing): «Das war intensiv»

Weltmeister Max Verstappen erobert beim Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve seinen 26. Formel-1-Sieg. Der Red Bull Racing-Fahrer konnte Carlos Sainz in Schach halten.

Das hätte für Max Verstappen auf der Insel Notre-Dame nicht besser laufen können: 26. GP-Triumph für den 24-jährigen Niederländer, damit hat er seinen Vorsprung in der WM weiter ausgebaut, denn Sergio Pérez ist ausgefallen, und Charles Leclerc wurde Fünfter.

Der Sieg im 51. Grossen Preis von Kanada ist für den WM-Leader im 150. Formel-1-Rennen der erste Volltreffer in Kanada, sein sechter Saisonsieg 2022 (nach Saudi-Arabien, Imola, Miami, Barcelona und Baku), der 67. Podestplatz in der Königsklasse, der 82. GP-Sieg von Red Bull Racing, die damit dem Traditionsrennstall Lotus hinter sich gelassen haben.

Verstappen über sein Duell mit Carlos Sainz: «Der Druck war schon erheblich, aber das hat auch Spass gemacht. Es war für Carlos etwas leichter dran zu bleiben, weil er immer wieder seinen Heckflügel flachstellen konnte. Ich wusste, dass ich mir keinen Fehler erlauben darf. Generell bin ich ein Fahrer, der lieber angreift als verteidigt, und es war nicht leicht, gegen Sainz die Nase vorn zu behalten, dessen Reifen weniger alt waren. Aber letzlich ist alles gut gegangen, ich bin sehr zufrieden.»

«Das war wirklich intensiv gegen Carlos. Ehrlich gesagt, war ich ein wenig erstaunt darüber, dass wir gegen Ferrari im Rennen nicht mehr Speed hatten. Wir müssen uns das nochmal im Detail ansehen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Bahn am Samstag vom Regen gewaschen wurde.»



«Ich war wirklich am Limit, um Carlos hinter mir zu halten. Aber er kam letztlich nie nahe genug, um einen verheissungsvollen Angriff zu wagen. Ich achtete sehr sorgfältig darauf, wie ich mein Auto platziere. Das war nervenaufreibend, aber ehrlich gesagt, hat das auch viel Spass gemacht. Ein solches Rennen ist befriedigender als ein Sieg, der durch Reifen-Management, aber ohne Druck zustande kommt.»



«Was den weiteren WM-Verlauf angeht, so müssen wir auf der Hut bleiben. Ferrari hat hier im Rennen sehr guten Speed gezeigt. Zum Glück haben wir ein Auto, das auf den Geraden sehr schnell ist. Das Tempo von Ferrari zeigt, dass wir im WM-Kampf keinen Moment nachlassen können. Heute hat es ganz knapp zum Sieg gereicht, aber es ging wirklich um Nuancen. Wir müssen zulegen, wenn wir die Nase vorn behalten wollen.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +24,945

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 44

09. Ocon 39

10. Alonso 22

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 3

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 61

06. Alfa Romeo 47

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3