Sebastian Vettel: «Dann bin ich halt ein Heuchler!»

Formel-1-Champion Sebastian Vettel lässt sich den Mund nicht verbieten, schon gar nicht von einer Politikerin. Der Aston Martin-Fahrer steht zu seiner Kritik an der Erdöl-Förderung im kanadischen Bundesstaat Alberta.

Sebastian Vettel nahm in Kanada kein Blatt vor den Mund: «Das ist ein Horror für die Natur, so etwas sollte nicht erlaubt sein.» Der Heppenheimer trug am Kanada-GP-Wochenende ein T-Shirt mit der Aufschrift «Stoppt den Teersandabbau – Kanadas Klimaverbrechen», ab Freitag fuhr er mit einem besonderen Helm-Design, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. Es geht um Ölförderung im Bundesstaat Alberta, westlich von Québec.

Experten sagen: Die Vorkommen in Athabasca, Peace River und Cold Lake bilden das drittgrösste Erdöl-Depot weltweit. Aber es ist sehr aufwändig und umweltschädlich, das Öl aus dem Teersand zu gewinnen. Gemäss Greenpeace unterscheidet sich die Förderung von Öl aus einem Ton- und Sandgemisch markant von der herkömmlichen Erdöl-Förderung. Denn solche Ölsandschichten befinden sich in dreissig Metern Tiefe. Und um dahin zu gelangen, werden Kanadas Urwälder gerodet und der Mutterboden abgetragen. Erst dann kann das Gemisch aus Sand, Lehm und teerähnlichem Öl aus dem Boden gehoben werden.

Sebastian Vettel: «Viele Menschen wissen von all dem nichts, auch nicht in Kanada. Es geht darum, an künftige Generationen zu denken.»



Diese Worte brachten Sonya Savage auf die Palme. Die 55-Jährige ist seit 2019 Energie-Ministerin von Alberta und twitterte: «Ich habe ja schon Einiges an Heuchelei erlebt im Laufe der Jahre, aber das übertrifft nun wirklich alles. Ein Rennfahrer von Aston Martin, dessen Team von der saudischen Ölgesellschaft Aramco unterstützt wird, beklagt sich über Ölsand.»



«Saudi Aramco ist der grösste Ölförderer der Welt und angeblich der grösste Produzent von Karbon-Emissionen seit 1965. Statt den Ölsand-Abbau zu verteufeln, sollten die Leute lieber mal auf ihren Karbon-Fussabdruck achten. Vielleicht mit Tretautos für die Formel 1?»



Vettel erwidert: «Dann bin ich halt ein Heuchler, wenn ich einen Job mache, den ich liebe, wenn ich aber gleichzeitig auf Umwelt-Belange hinweise. Wir werden alle von verschiedenen Leidenschaften getrieben, und ich werde mich nicht verbiegen.»



Der 53-fache GP-Sieger sagt weiter: «Ich finde es ein wenig enttäuschend, wenn mich Politiker persönlich angreifen, denn hier geht es nicht um mich als Rennfahrer, es geht um ein viel grösseres Bild. Mir ist wichtig, dass ich die Nachricht verbreiten kann – wir haben andere Lösungswege als uns weiter auf fossile Treibstoffe verlassen zu müssen.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3