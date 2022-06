McLaren in Kanada: Peinliche Boxenstopp-Darbietung

Die Fans trauten beim Grand Prix von Kanada ihren Augen nicht: Der McLaren von Lando Norris kam zum Reifenwechsel an die Box, aber dann brach bei den Engländern Chaos aus. Teamchef Andreas Seidl erklärt den Patzer.

Daniel Ricciardo Elfter, Lando Norris nur auf Platz 15 – Kanada war für McLaren keine Reise wert. Der Grund dafür ist nicht nur mangelnder Speed, sondern auch eine blamable Darbietung in den Boxen.

TV-Bilder zeigten, wie der Papaya-Renner von Norris an der Box stand, ohne rechtes Vorderrad, das linke war zwar festgezogen worden, musste aber wieder weggenommen werden, wertvolle Zeit verstrich, am Ende dauerte der Stopp fast zwanzig Sekunden.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl über den Patzer: «Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir uns das anschauen müssen, aber im Grunde handelt es sich um ein Kommunikationsproblem.»

«Vielleicht liegt es auch daran, dass ich unmittelbar vor Lando abgefertigt worden bin», mutmasst der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo.



Tatsächlich wurden die beiden McLaren hintereinander mit frischen Reifen ausgerüstet, aber Zeit war eigentlich genug. Nur lagen für Lando offenbar nicht die richtigen Walzen bereit.



Norris nach dem Rennen: «Zuerst hatte ich Reifen, die nicht an mein Auto gehörten, dann gar keine. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Wir waren an diesem Tag ohnehin nicht schnell genug. Ich will jetzt einfach nur duschen, ein Eis essen und dann nach Hause reisen.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3