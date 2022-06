Live-Ticker Silverstone-GP: Das Wetter als Wundertüte

Das launische britische Sommerwetter könnte den Fans beim GP-Klassiker von Silverstone die Laune im wahrsten Sinne des Wortes verhageln: Regen und Gewitter am Sonntagnachmittag!

Wir kennen nur drei Rennstrecken weltweit, wo ein tüchtiger Regenguss einfach zur Tradition gehört und von den Fans mit bewundernswerter Ruhe ertragen wird: Nürburgring, Spa-Francorchamps – und natürlich Silverstone. Die Historie auf der ersten aller Formel-1-Rennstrecken in England hat gezeigt, eine nasse Bahn ermöglicht grandiose WM-Läufe.

Was macht das berüchtigt kapriziöse britische Wetter am kommenden Wochenende? Aus heutiger Sicht fängt alles ganz harmlos an. Bedeckt und mild am Mittwoch, einige Regenfälle am Donnerstag, dann freundliches Wetter für die ersten zwei Trainings am Freitag und fürs dritte freie Training sowie die Qualifikation vom Samstag.

Anschliessend jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gewitterzellen bilden, Regengüsse im britischen Grand Prix sind nicht auszuschliessen, dies alles bei Temperaturen, die am ganzen Wochenende nie über 20 Grad hinausreichen.

Wir werden Sie natürlich über die jüngsten Entwicklungen in Sachen Wetter auf dem Laufenden halten, und was in der Qualifikation und im Grand Prix abgeht, das können Sie mit unserem beliebten Live-Ticker verfolgen. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

Freitag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

08.00 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix 2021

10.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

12.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00 Erstes freies Training

15.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2022

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites freies Training

19.05 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

23.15 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Ayrton Senna

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 2. Juli

07.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Kanada 2022

09.30 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix 1989

10.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: Grand Prix von Kanada 2022

11.50 Sky Sport F1 – Team Haas NASCAR

12.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00 Drittes freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 3. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.35 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.20 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

13.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

14.10 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

14.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.35 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.00 RTL – Countdown zum Rennen

15.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

15.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 ServusTV – Siegerehrung und Highlights

17.45 RTL – Siegerehrung und Highlights

18.05 ServusTV – Rennen Analyse

18.05 ORF1 – Motorhome: Grand Prix von Grossbritannien

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook