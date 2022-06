Nelson Piquet: Lewis Hamilton rassistisch beschimpft

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet hat Lewis Hamilton mit dem N-Wort bezeichnet. FIA, Formel 1 und Mercedes-Benz verurteilen rassistisches Verhalten in jeder Form.

Riesen-Aufregung um den langjährigen Formel-1-Piloten Nelson Piquet: In den sozialen Medien ist ein Podcast aufgetaucht, in welchem der 69-jährige Brasilianer den Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton rassistisch beleidigt, indem er ihn mit dem N-Wort bezeichnet.

Das Gespräch wurde schon im November 2021 für das brasilianische Portal Motorsport Talk produziert, aber erst jetzt schnappten einheimische Medien wie O Globo oder Folha de Sao Paulo das Zitat auf. Die Aussage des 23-fachen GP-Siegers Piquet bezieht sich auf das Duell Verstappen gegen Hamilton in Silverstone 2021. Piquet, selbr 1981, 1983 und 1987 Formel-1-Champion geworden, sprach darüber, wie Hamilton sein Auto platzierte und benutzte dabei das N-Wort.

Die Formel 1 reagiert mit dieser Stellungnahme: «Diskriminierende oder rassistische Sprache ist in jeder Form inakzeptabel und hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Lewis ist ein unglaublicher Botschafter für unseren Sport und verdient Respekt. Seine unermüdlichen Anstrengungen für mehr Vielfalt und Einbeziehung sind eine Lektion für viele.»



Der Autosport-Weltverband FIA schreibt: «Die FIA verurteilt vehement Äusserungen rassistischer oder diskriminierender Art. Wir stehen solidarisch mit Lewis Hamilton und unterstützen seine Hingabe für mehr Gleichheit, Vielfalt und Einbindung.»



Auch Mercedes-Benz hat Stellung bezogen: «Wir verurteilen aufs Schärfste rassistische oder diskriminierende Sprache jeder Art. Lewis ist unsere Speerspitze in Sachen Kampf gegen Rassismus, ein wahrer Champion der Vielfalt.»



Weder die FIA noch die Formel 1 noch Mercedes-Benz erwähnen den Namen Nelson Piquet.