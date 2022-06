Strafe Charles Leclerc: Ferrari-Probleme häufen sich

Der Monegasse Charles Leclerc musste wegen des Einbaus eines neuen Motors in Kanada in die letzte Startreihe rücken. Vor allem für Ferrari-Piloten wird es in diesem Sommer sehr eng werden.

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso war der erste Fahrer der GP-Saison 2022, der wegen des Einbaus zusätzlicher Motorteile strafversetzt werden musste, ausgerechnet beim Heimrennen des Spaniers in Barcelona. In Kanada traf es dann Yuki Tsunoda (AlphaTauri) und Charles Leclerc (Ferrari).

Vor allem die Fahrer von Ferrari, Haas und Alfa Romeo müssen in diesem Formel-1-Sommer zittern: Der elektrische Generator MGU-K des italienischen 1,6-Liter-V6-Turbomotors hat sich als Schwachstelle erwiesen und macht immer wieder Ärger. Mit dem weiteren Verlauf der Saison sind Strafversetzungen unumgänglich.

Dabei fragen Leser immer wieder: Wie geht das noch mal mit den Strafen?

Eine moderne Antriebseinheit besetht reglementarisch aus sieben Elementen. Für jeden Fahrer ist pro Saison eine bestimmte Anzahl an Teilen erlaubt.



Das sind in der GP-Saison 2022 die erlaubten Elemente: Verbrennungsmotor (internal combustion engine, ICE, 3)

Elektrischer Generator am Turbolader (motor generator unit heat, MGU-H, 3)

Elektrischer Generator für kinetische Energie (motor generator unit kinetic, MGU-K, 3)

Turbolader (3)

Batterie (2)

Steuer-Einheit (2)

Auspuff (8)



Muss ein Element mehr verbaut werden als für die ganze Saison vorgesehen, sagen wir ein vierter Turbolader, rückt ein Pilot in der Startaufstellung um zehn Ränge zurück. Braucht er einen fünften, sechsten etc. Lader, dann gibt es jeweils eine Strafe von fünf Rängen zurück.



Müssen mehrere Elemente gleichzeitig ersetzt werden, wird addiert: Mehr als 15 Ränge bedeutet automatisch Start aus der letzten Reihe.



Trifft die Rückversetzung auf zwei oder mehr Fahrer zu, dann entscheidet die Reihenfolge in der Qualifikation, wer auf welchem Startplatz losfährt. Leclerc war in Montreal schneller als Tsunoda, daher Charles auf Startplatz 19 und der Japaner auf 20.





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3