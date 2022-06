Charles Leclerc zu Titel: «Schwieriger, aber möglich» 30.06.2022 - 17:00 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc

Charles Leclercs Rückstand auf den WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist auch in Kanada weiter gewachsen. Davon will sich der Ferrari-Pilot aber nicht entmutigen lassen. Er weiss, was zu tun ist.