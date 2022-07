Silverstone: 10 Rekorde beim britischen Grand Prix

Am 13. Mai 1950 fand in Silverstone der erste Formel-1-WM-Lauf statt. Mehr als 72 Jahre später sagen wir, welche Rekorde die Fahrer und Rennställe beim Traditions-GP aufstellen können.

Die Formel 1 taumelt von einem Rekord zum nächsten: 338.000 Fans am GP-Wochenende von Kanada in Montreal, neuer Rekord. Hier in Silverstone rechnen die Organisatoren mit 400.000 Fans, alle Tickets sind längst weg. In einer Woche tritt die Königsklasse in Spielberg an, mit 300.000 Besuchern entlang des Red Bull Rings.

In Silverstone können noch andere Rekorde aufgestellt werden: Lewis Hamilton jagt seinen neunten Silverstone-Sieg. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter. Der Mercedes-Star hat bislang in Silverstone acht Mal gewinnen können, ebenso oft wie auf dem Hungaroring. Michael Schumacher gewann acht Mal in Magny-Cours.

Sollte Hamilton in England nicht gewinnen, dann würde er dennoch einen Rekord aufstellen: Noch nie in seiner Karriere war er bei elf Grands Prix in Folge ohne Volltreffer. Zehn Mal leer hintereinander ging er aus von Brasilien 2008 bis Deutschland 2009, von Brasilien 2012 bis Deutschland 2013, von Belgien 2013 bis Australien 2014 sowie von Abu Dhabi 2021 bis Kanada 2022.

Wann erobert Carlos Sainz seinen ersten GP-Sieg? Der Spanier steht bei elf Podestplätzen ohne Sieg. Rekordhalter dieser Sparte: Nick Heidfeld (13 Mal auf dem Podest, kein GP-Triumph) vor Stefan Johansson (12).



Williams und Ferrari haben bislang elf Pole-Positions in Silverstone erringen können. Die Italiener können also die Spitze übernehmen.



Mit 17 Siegen ist Ferrari in Silverstone die erfolgreichste Rennwagenmarke. Der Argentinier José Froilán González sicherte Ferrari 1951 hier in Silverstone den ersten Formel-1-Triumph. Ferrari ist der einzige Hersteller in der Königsklasse, der in jedem Jahr dabei war. Fernando Alonso fuhr 2011 hier in England den 1951er Ferrari von González, zur Begeisterung der Fans.



Noch nie hat in Silverstone ein Fahrer gewonnen, der vom achten Startplatz oder von noch weiter hinten losgefahren ist.



Sebastian Vettel feiert am Renntag Geburtstag, der Heppenheimer wird 35 Jahre alt. Es ist das zweite Mal in der Karriere von Vettel, dass er am Geburtstag einen WM-Lauf fährt (nach Österreich 2016).



Red Bull Racing kann in Silverstone das siebte Rennen in Folge gewinnen. Damit ist das Erreichen der eigenen Bestmarke möglich – neun Siege in Folge. Das gelang Sebastian Vettel 2013 mit RBR.