Sebastian Vettel (Aston Martin/12.): Wenig gelernt

Schwieriger erster Tag für Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel in Silverstone: Nutzloses erstes Training, dann eine Beschädigung am Unterboden. Immerhin – die Grünen befinden sich in der Nähe der Top-Ten.

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel hat vorgegeben, was er von seinem Aston Martin-Rennstall erwartet: «Wir müssen dazu in der Lage sein, aus eigener Kraft in die Top-Ten zu fahren.»

Ob das beim Heimrennen von Aston Martin möglich ist, kaum 800 Meter vom Rennwagenwerk entfernt, das ist auch für den 53-fachen GP-Sieger Vettel schwierig einzuschätzen: «Wegen des Regens am Morgen haben wir natürlich nicht so viel gelernt, wie wir uns das gewünscht hätten.»

Auch am Nachmittag stand Vettel öfter in der Box, als es dem Heppenheimer lieb gewesen wäre, aber dieses Mal nicht wegen Niederschlägen, sondern wegen eines Defekts am Unterboden.

Vettel weiter: «Es ist normal, dass ab und an etwas kaputtgeht. Das ist nichts, was wir nicht in den Griff bekommen können.»



Mit seinem Stallgefährten Lance Stroll auf Rang 10 (im ersten Training im Kiesbett) und ihm selber auf Platz 12 glaubt Vettel: «Ich wünsche mir für den weiteren Verlauf des Wochenendes einfach konstante Pistenverhältnisse. Wenn es so ein Mischmasch ist wie im ersten Training, mit einer Hälfe der Strecke trocken und der anderen nass, ist es etwas schwierig, etwas zu lernen.»





