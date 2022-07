Carlos Sainz (Ferrari/1.): «Da kommt noch mehr» 01.07.2022 - 20:34 Von Mathias Brunner

© Ferrari Carlos Sainz

Der Spanier Carlos Sainz schrammte in Kanada knapp am ersten Sieg vorbei, der Ferrari-Fahrer ist grimmig entschlossen, in Silverstone zu triumphieren. Die Grundlage dazu hat er mit seiner Bestzeit am Freitag gelegt.