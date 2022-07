Sebastian Vettel (18.): «Waren einfach zu langsam»

Sebastian Vettel: «Vielleicht fällt uns was ein mit der Strategie»

Formel-1-Routinier Sebastian Vettel erlebte auf dem Silverstone Circuit ein kurzes Qualifying. Der vierfache Weltmeister gestand nach dem Q1-Aus auf Platz 18: «Das ist nicht nur ein bisschen enttäuschend.»

Für Sebastian Vettel dauerte das Abschlusstraining in Grossbritannien nur 18 Minuten, danach musste er sich mit dem 18. Platz abfinden. Nur Landsmann Mick Schumacher und sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll waren noch langsamer als der Heppenheimer unterwegs. Aus seiner Enttäuschung machte der vierfache Champion denn auch kein Geheimnis.

Am Funk seufzte er nach dem frühen Aus: «Nicht schon wieder!» Und später erklärte er: «Ich glaube nicht, dass wir das gleiche Problem hatten, wie in Kanada. Aber dass wir erneut so früh rausgeflogen sind, ist natürlich sehr bitter und selbstverständlich bin ich enttäuscht.»

Am Timing lag es nicht, betonte der 34-jährige Deutsche: Ich glaube, das war alles okay. Aber wir waren einfach zu langsam und das ist natürlich schade, denn wir hatten vor dem Wochenende ein bisschen Hoffnung, was die neuen Teile angeht.»

«Ich glaube auch, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber das zeigt sich noch nicht und das ist natürlich nicht nur ein bisschen enttäuschend», sagte der 53-fache GP-Sieger, der sich auch mit Blick auf das Rennen nicht zu viele Versprechungen macht: «Wir haben hier einfach nicht den Speed, auch im Trockenen war es nicht so, dass wir jetzt geflogen sind. Deshalb denke ich, dass es ein schwieriges Rennen wird.»

«Nichtsdestotrotz schauen wir natürlich, dass wir den Unterschied machen können und vielleicht fällt uns was ein mit der Strategie, oder wir können gut reagieren. Aber wenn man so weit hinten steht, wird es natürlich schwer», fügte der 122-fache GP-Podeststürmer an.

Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430