Mercedes-Technikchef über Red Bull-Lösung: Wäre dumm

Williams begann 2022 mit ultrakurzen Seitenkästen, in der Art von Mercedes. In Silverstone wurde eine Lösung à la Red Bull Racing präsentiert. Das könnte auch Mercedes tun, sagt Technikchef Mike Elliott.

Der englische Traditionsrennstall Williams tauchte in Silverstone mit komplett umgebautem Wagen auf – mit Seitenkästen, die eine Mischung der Lösungen von Red Bull Racing und Ferrari darstellen. Auch Alpine geht diesen Weg. Zuvor hatte Williams sehr kurze Seitenkästen verwendet, nicht ganz so extrem wie die Lösung am Silberpfeil, aber den Seitenkästen des Mercedes von allen gegnerischen Autos am ähnlichsten.

Mercedes tut sich mit dem Modell W13 schwer, und die Aerodynamik des Autos von Lewis Hamilton und George Russell wird hinterfragt. Das gibt auch Mercedes-Technikchef Mike Elliott zu: «Grundsätzlich ist für mich nicht der Seitenkasten das entscheidende Teil, sondern der Boden. Aber die Lösungswege hier geben vor, wie die Seitenkästen geformt werden, und ja, wir sehen uns zahlreiche verschiedene Varianten an, auch die Version von Red Bull Racing.»

«Ich fände es dumm, nicht genügend Demut zu zeigen und nicht zugeben zu können – vielleicht haben wir nicht den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es gibt nicht nur das Konzept von Red Bull Racing. Es gibt zahlreiche interessante Lösungen die Boxengasse rauf und runter. Wir finden Vieles interessant und sehen uns das sehr aufmerksam an.»

«Als Aerodynamiker musst du immer allem gegenüber offen sein. Und es hilft dir immer, aerodynamische Ansätze der Gegner zu verstehen. Also nimmst du dir einen Seitenkasten wie von Red Bull Racing vor und stellst dir die Frage: Wieso haben sie das gemacht? Bei solchen Überlegungen kannst du immer etwas lernen.»



Elliott kündigt an: «Vielleicht erleben wir noch dieses Jahr eine Veränderung, vielleicht erst in der kommenden Saison. Vielleicht behalten wir die heutige Lösung für 2023 am Wagen. Dazu müssen wir noch mehr Antworten finden.»





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430