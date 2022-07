Live-Ticker Britischer GP: Wer siegt in Silverstone?

Carlos Sainz hat sich mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für den GP-Klassiker von Silverstone gesichert. Aber in den vergangen 20 Jahren gab es nur sieben Sieger, die vom besten Startplatz losgebraust sind!

Eine alte Faustregel unter Formel-1-Fans: Wer in den Strassen von Monte Carlo von der Pole-Position losfahren kann, der hat die beste Aussichten auf den Sieg – denn in den Strassen des Fürstentums ist das Überholen sehr schwierig. Ganz anders in England: Auf der ersten aller Formel-1-WM-Strecken, in Silverstone, sind in den vergangenen 20 Jahren nur sieben Fahrer von der Pole zum Sieg geprescht!

Abgesehen davon, dass das Wetter in der Grafschaft Northamptonshire immer etwas verrückt spielen kann, ist das Überholen auf dem früheren Flugfeld kein Problem. Weltmeister Max Verstappen weiss: «Auf trockener Bahn werden ein kluges Reifen-Management des Piloten und eine solide Rennstrategie des Teams den Weg zum Sieg ebnen.»

Ob der Niederländer Max Verstappen (Red Bull Racing) seinen 27. GP-Sieg sicherstellt, ob Charles Leclerc den ersten Ferrari-Erfolg seit 10. April in Australien erringt, ob vielleicht Carlos Sainz nach seiner ersten Pole auch seinen ersten GP-Sieg erobert oder ob Lewis Hamilton zum achten Triumph in Silverstone fährt – darüber halten wir Sie heute mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Wir haben natürlich für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, SRF, ServusTV und ORF zusammengefasst.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

Sonntag, 3. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.35 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.20 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

13.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Aserbaidschan 2022

14.10 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2022

14.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.35 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.00 RTL – Countdown zum Rennen

15.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

15.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Grosser Preis von Grossbritannien

17.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 ServusTV – Siegerehrung und Highlights

17.45 RTL – Siegerehrung und Highlights

18.05 ServusTV – Rennen Analyse

18.05 ORF1 – Motorhome: Grand Prix von Grossbritannien

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook





Qualifying, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40,983 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,055

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,298

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,616

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,995

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,084

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,116

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,161

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:42,719

10. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 2:03,095

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:43,702

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,232

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,311

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,355

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,190

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:42,078

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:42,159

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:42,666

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:42,708

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,430