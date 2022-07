Max Verstappen: «Das härteste Rennen in diesem Jahr»

Formel-1-Champion Max Verstappen erlebte auf dem Silverstone Circuit ein schwieriges Rennen. Der Niederländer musste mit einem beschädigten Auto klarkommen und sich mit dem siebten Rang begnügen.

Max Verstappen hatte sich nach dem zweiten Startplatz zum Grossbritannien-GP natürlich mehr als den siebten Rang erhofft, doch der Start aus der ersten Reihe führte nicht zum erhofften dritten Sieg in Folge. Der WM-Leader konnte sich zwar zunächst in Führung setzen, doch weil das Rennen wegen des heftigen Startcrashs abgebrochen wurde, bevor alle Fahrer über die zweit Safety-Car-Linie gekommen waren, musste er erneut hinter Polesetter Carlos Sainz loslegen.

In der Folge beschädigte er sich den Unterboden seines Red Bull Racing-Autos, und durch den Schaden verlor er viel Abtrieb. Zuletzt musste er sich sogar gegen die Angriffe von Mick Schumacher im Haas-Renner verteidigen, was ihm auch gelang. Nach der Zieldurchfahrt betonte er: «Ich glaube, das war das härteste Rennen in diesem Jahr, denn die Balance des Autos war natürlich schlecht, weil ich so viel Abtrieb verloren habe.»

«Aber am Ende war es immer noch der siebte Platz, und das war nach all den Problemen, mit denen ich zu kämpfen hatte, sogar besser als erwartet», fügte der 24-Jährige an. Zum Duell mit Schumacher erklärte er: «Die letzten drei Runden waren natürlich cool. Ich glaube, Mick hat alles versucht, um den siebten Platz zu holen, aber ich habe natürlich auch alles gegeben, denn das sind wichtige Punkte. Der Zweikampf hat auch Spass gemacht.»

Zum Startunfall und zum harten Abflug des Chinesen Guanyu Zhou sagte der WM-Leader: «Wenn so schnell eine rote Flagge gezeigt wird, dann ist normalerweise auch etwas im Argen. Ich habe mir die Bilder angeschaut, und ich denke, ohne Halo wäre Guanyu nicht mehr da. Er hat natürlich viel Glück gehabt. Ich glaube, er ist okay, und Alex ist zwar noch im Krankenhaus, aber ich denke, generell ist alles in Ordnung, und das ist in diesem Fall natürlich das Wichtigste.»

Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3