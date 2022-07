Max Verstappen (Red Bull Racing): «Auto schrecklich»

Der Niederländer Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister 2021 und WM-Leader 2022, war in England nicht vom Glück verfolgt. Auf dem Red Bull Ring hat Max von den vergangenen sechs WM-Läufen vier gewonnen!

Der Verstappen-Express ist in Grossbritannien ein wenig ins Stocken geraten. Nach fünf Siegen in sechs Rennen rettete der niederländische Formel-1-Champion von 2021 in Silverston einen siebten Platz ins Ziel, sein Auto beschädigt, ein Teil von einem AlphaTauri-Rennwagen hatte sich im aerodynamisch heiklen Unterboden verfangen.

Max erklärt: «Ich konnte das Teil bei diesem hohen Tempo nicht sehen, und schon war es am Boden eingeklemmt. Das war einfach Pech. Ich merkte einfach: Das Auto war auf einmal schrecklich zu fahren. Ich verlor 2,5 Sekunden pro Runde.»

«Das Verwirrende war: Von aussen konnte man keine Beschädigung sehen, aber ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmt. Ich dachte an eine gebrochene Aufhängung oder an einen Reifen, der Luft verliert.»

«Durch das verklemmte Teil wurde er Boden nicht nur beschädigt, die Aerodynamik stimmte auch hinten und vorne nicht mehr. Ich habe frische Reifen abgeholt, danach war natürlich klar, dass ich kein Problem mit den Walzen habe. Ich versuchte, die Balance ein wenig anders einzustellen, aber es gibt nichts, was du tun kannst, um den Einfluss durch eine eingeklemmtes Trümmerteil zu egalisieren.»



Kein Zweifel: Verstappen hätte in England bei normalem Rennverlauf einen Podestplatz einfahren können. Und keine Strecke wäre besser geeignet, um seine WM-Führung auszubauen, als der Red Bull Ring – von den vergangen sechs Rennen hier (GP von Österreich und GP der Steiermark) hat Max vier gewonnen, 2018, 2019, dazu gleich zwei Mal 2021.



Der 26-fache GP-Sieger am Red Bull Ring: «Das ist für mich immer ein ganz besonderes Wochenende. Wir haben hier einige tolle Rennen zeigen dürfen, mir gefällt das Layout der Strecke, mit verschiedenen Kurventypen, es geht rauf und runter.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3