Mick Schumacher über Verstappen: «Mehr Ellenbogen»

Riesen-Erleichterung beim Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher: Endlich sind die ersten F1-Punkte im Trockenen, guter achter Platz. Mick sagt: «Ich fahre jetzt die Ellenbogen noch weiter aus.»

Die zwei vielleicht glücklichsten Männer am Abend des britischen Grand Prix: Carlos Sainz und Mick Schumacher. Der Madrilene konnte in seinem 150. Grand Prix seinen ersten Formel-1-Sieg sicherstellen, der Deutsche fuhr beim 31. Einsatz in der Königsklasse seine ersten WM-Punkte ein, als Achter.

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock weiss: «Für Mick war das ein ganz wichtiges Ergebnis, diese Punkte waren überfällig. Des Öfteren hatte er das Glück nicht auf seiner Seite, immer wieder gab es bei Haas auch technische Probleme. Besonders beeindruckt bin ich davon, wie Mick in dieser schwierigen Phase seiner Karriere kühlen Kopf bewahrt hat.»

Mick Schumacher setzt sich am Red Bull Ring zur Medienrunde hin, sichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Der Formel-2-Champion von 2020 hat auch in England viel gelernt. Etwa über die Art und Weise, wie sich ein Formel-1-Champion zur Wehr setzt. Das Duell Verstappen gegen Schumacher kurz vor Schluss war einer der vielen Leckerbissen im vergangenen WM-Lauf.

Es war in diesem Rennen auffällig, wie die Rennleitung den Piloten eine längere Leine lässt, was Angriff und Verteidigung angeht.



Mick sagt: «Ich habe mir dieses Duell inzwischen mehrfach angeschaut, das war schon interessant. Mein Verständnis der Regeln beim Duell war zu Beginn des Jahres ein anderes; im Sinne von – wenn ein beträchtlicher Teil deines Wagens neben dem Auto des Gegners liegt, dann muss er dir genügend Raum geben. Das war bei unserem Zweikampf sicher nicht so, denn mein Vorderrad lag schon vor seinem Hinterrad. Da will ich etwas mehr Klarheit vom Rennleiter, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Aber wenn dies die neue Vorgehensweise ist, dann ist für mich klar – ich kann im Zweikampf die Ellenbogen weiter ausfahren.»



«Wenn wir Fahrer da einen grösseren Spielraum erhalten, dann ist das für mich okay, so lange die Regeln für alle gleich ist und so lange Klarheit darüber besteht, was in Ordnung ist und was nicht mehr.»



Wie erleichtert ist Mick Schumacher, dass die ersten Punkte endlich eingefahren sind? Der Deutsche sagt: «Das war überfällig. Wir hatten schon einige Male bewiesen, dass wir in die Top-Ten fahren können, nur musste endlich mal alles stimmen, und in Silverstone hat alles gestimmt.»



«Wir sind in England von Platz 19 auf 9 gefahren, das hat irre Spass gemacht. Wir waren schneller als einige Autos, mit welchen wir sonst unsere liebe Mühe haben. Aber wir hatten schon in Kanada mit dem besten Trainingsergebnis gezeigt, dass der Haas-Rennwagen auch weiterhin ein sehr gutes Auto ist.»



Was rechnet sich Mick fürs GP-Wochenende in der Steiermark aus? «Es ist nicht ganz einfach zu sagen, wo wir stehen, aber letztlich sollten wir den Speed haben, um Rang 10 herum zu fahren. Leider hilft uns das Sprintformat dabei nicht.»



Wieso nicht? Mick präzisiert: «Weil wir nur ein freies Training haben und dann schon in die Qualifikation gehen. Da haben die grossen Rennställe einfach kraftvollere Simulationswerkzeuge, um verschiedene Abstimmungsvarianten zu erarbeiten.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3