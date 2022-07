Österreich-GP im Live-Ticker: So wird das Wetter

Der Red Bull Ring brummt: Am GP-Wochenende von Österreich wird mit 300.000 Besuchern gerechnet. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden und sagen, wie das Wetter wird.

Die Formel 1 steht vor dem elften GP-Wochenende des Jahres, auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. 300.000 Grand-Prix-Fans lassen sich das nicht entgehen.

Was erwartet Fans und Fahrer in Sachen Wetter? Am Freitag wird es kaum mehr als 20 Grad geben, am Morgen könnte es wie am Donnerstag regnen. Das Qualifying sollte auf trockener Bahn stattfinden.

Für den Sprint vom Samstag ist nicht mit Regen zu rechnen. Dafür kommt das dicke Ende am Sonntag: Mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird es beim Grossen Preis von Österreich regnen!

Österreich-GP im Fernsehen





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 8. Juli

08.00 Sky Sport F1 – Britischer Grand Prix

10.45 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

11.55 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: James Hunt

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 ORF1 – Formel-1-News

13.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

14.35 ORF1 – Analyse Training

14.45 ServusTV – Update aus Spielberg

14.50 ORF1 – Hintergrundberichte

15.35 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

16.30 ORF1 – Vorberichte zum Qualifying

16.30 ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.55 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.00 Qualifying

17.30 SRFInfo – Qualifying

18.05 ServusTV – Nachberichterstattung Qualifying

18.10 ORF1 – Analyse Qualifying

18.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2022

18.45 Sky Sport F1 – GP Österreich 1986

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Grossbritannien 2022

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Samstag, 9. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Kanada 2022

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.25 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

12.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.00 ORF1 – Formel-1-News

12.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.30 Zweites Training

13.35 ORF1 – Analyse Training

13.45 ORF1 – Niki Nationale: Ein Leben in der Pole-Position

13.45 ServusTV – Hintergründe und Analysen

14.00 Sky Sport F1 – Sprint Imola

14.00 ServusTV – Lauda, The Untold Story

14.30 ORF1 Spielberg historisch: GP Österreich 2002

14.45 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

15.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.00 ServusTV – der Legenden-Talk

15.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Grossbritannien 2022

15.30 ServusTV – Vorberichte zum Sprint

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.50 ORF1 – Formel-1-News

16.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.00 ServusTV – Analyse Sprint

17.15 ORF1 – Analyse Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2022

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

19.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt



Sonntag, 10. Juli

08.05 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

09.30 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

09.35 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2022

09.50 Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

10.00 ORF1 – Vorberichterstattung Rennen

11.15 30 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.25 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.30 ORF1 – Legendenrennen

12.30 ServusTV – Countdown zum Rennen

12.40 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.50 ORF1 – Vorberichte zum Rennen

13.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Grossbritannien 2022

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 ORF1 – Formel-1-News

14.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.40 ServusTV – Analysen und Interviews

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt