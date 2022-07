Toto Wolff (Mercedes-Benz): «Ich koche innerlich»

Unfall von Lewis Hamilton, Unfall von George Russell, Teamchef Toto Wolff traute in der Qualifikation von Österreich seinen Augen nicht. Der Wiener sagt aber: «Ich kann meinen Piloten nichts vorwerfen.»

Der Silberpfeil vom Typ Mercedes W13 wäre scharf genug gewesen, um in die zweite Startreihe vorzudringen. Davon ist Formel-1-Superstar Lewis Hamilton überzeugt. Stattdessen auf dem Red Bull Ring das – Ausrutscher von Lewis Hamilton, nur Startplatz 10 zum Sprint, Ausrutscher von George Russell, Startplatz 5, aber noch kommt ein Gang zu den Rennkommissaren, weil Russell unerlaubt die Strecke überquert hat.

Teamchef Toto Wolff wirkt immer so ruhig. Der Wiener verzieht das Gesicht: «Glaubt mir, ich koche innerlich. Aber wir machen hier ja nur Formel 1.»

«Ich kann meinen Fahrern nichts vorwerfen, denn in den ersten zehn Rennen haben wir ihnen meist ein Auto gegeben, das nicht konkurrenzfähig war. Jetzt haben sie endlich einen schnellen Wagen, da kann ein Ausrutscher schnell mal passieren.»

«Mir ist lieber, wir haben ein Auto, das schnell ist, aber vielleicht sind unsere Fahrer über dem Limit, als ein Fahrzeug, das nicht schnell genug ist und wir fahren einen mittelmässigen Platz ein.»



«Ich weiss nicht, was da passiert ist, vielleicht sind unsere Jungs vom Wind erwischt worden, vielleicht wollten sie einfach zu viel. Spielberg war für uns immer schwieriges Terrain, selbst in den Jahren, in welchen wir dominiert haben.»



Einige Fans haben nach dem Crash von Hamilton gejohlt und gejubelt. Das war ähnlich unsportlich wie jene Formel-1-Besucher, die in England gepfiffen haben, als Max Verstappen interviewt wurde.



Toto Wolff sagt: «Davon habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Aber wenn das so war, dann müssen wir als Sport mehr machen. Es kann nicht sein, dass jemand jubelt, wenn ein Auto in der Mauer liegt oder wenn ein Pilot ausgebuht wird. Wir zeigen hier gemeinsam Formel-1-Sport.»





Qualifikation, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,404

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083