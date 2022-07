Mick Schumacher 8.: Haas ohne Update schnell – wieso?

Der Haas-Rennstall kann auch in Österreich glänzen: Kevin Magnussen auf Startplatz 7, Mick Schumacher Achter. Dabei hat es seit Imola keine Verbesserungen am Wagen gegeben. Wie geht das?

Die beiden Haas-Rennfahrer Mick Schumacher und Kevin Magnussen tauchten in Kanada keck in der dritten Startreihe auf, eroberten in England Punkte und stehen nun auf den Rängen 7 und 8 für den Red Bull Ring-Sprint vom Samstag.

Haas ist seit Monaten ohne wesentliche Veränderung am Auto, aber der Däne Magnussen und der Deutsche Schumacher können glänzen. Wieso? Mick hat dazu gesagt: «Das liegt vor allem daran, dass wir den Wagen immer besser kennen. Im Auto schlummert noch immer Potenzial, und das können wir erschliessen.»

Nach der Qualifikation in der Steiermark sagt Schumacher: «Es war knapp, es ins dritte Quali-Segment zu schaffen, da war das Glück auf unserer Seite. Denn ich hatte nicht das Beste aus dem Wagen geholt. Der Druck war grosse, wir mussten die Reifen schnell aufwärmen, und das ist mit diesen Walzen selten gut.»

«Wenn wir uns im Sprint erfolgreich verteidigen, dann liegen Punkte drin. Das muss unser Ziel sein.»



Zur Erinnerung: Im Sprint gibt es nur für die ersten Acht WM-Zähler.





Qualifikation, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,404

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083