Lewis Hamilton: Neues Chassis, aber keine Strafe!

Toto Wolff nach den Unfällen von Lewis Hamilton und George Russell: «In unserer Box sah es aus, als hätte jemand Lego-Autos fallen lassen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt.» Eine Strafe gibt’s aber nicht.

Viel Arbeit für Mercedes nach den Quali-Crashes von Lewis Hamilton und George Russell. Mercedes-Teamchef Toto Wolff bestätigt: «Beide Rennwagen wurden erheblich beschädigt. Die Unterböden sind kaputtgegangen, wir haben sicherheitshalber die Getriebe gewechselt. Der Heckflügel am Auto von George ist hin. Die Mechaniker mussten rund um die Uhr arbeiten. Gestern Abend sah es in unserer Box aus, als hätte jemand Lego-Autos fallen lassen.»

Beim Unfall von Superstar Lewis Hamilton im Qualifying zum Sprint auf dem Red Bull Ring wurde das Chassis beim seitlichen Aufprall sogar dermassen beschädigt, dass es ausgewechselt werden muss. Das bedeutet aber keine Strafversetzung.

Denn im Reglement ist definiert: Unfallschäden dürfen straffrei behoben werden. Ein Rennstall muss bei Jo Bauer (dem technischen Delegierten des Autosport-Weltverbands) allerdings auflisten, welche Teile genau ersetzt werden sollen. Diese Teile werden dann unter Aufsicht von FIA-Offiziellen verbaut.



Das Team muss dabei sicherstellen, dass ein neues Teil (wie etwa das Chassis oder ein Boden) exakt der zuvor verwendeten Version entspricht, punkto Design, Gewicht und Funktion.



Wieso sind Hamilton und Russell abgeflogen? Toto Wolff sagt: «Selbst wenn wir hier näher an der Spitze sind, so ist der Wagen noch immer schwierig zu fahren. Für Lewis und George sind die schnellen Kurven hier auf Messers Schneide. Aber mir ist lieber, wir haben ein schnelles Auto, und es kommt zu einem Ausrutscher, als dass wir hinterherfahren.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist guter Dinge, dass die Silberpfeile auch im Sprint glänzen können: «Wir liegen hier nur 15 Hundertstelsekunden hinter der Spitze. Das ist auf einem so kurzen Kurs sehr gut. Wir hoffen, wir sind auch im Rennen vom Samstagnachmittag konkurrenzfähig.»





Startaufstellung Sprint

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,458

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083