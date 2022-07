Österreich-GP im Live-Ticker: Alle gegen Verstappen

Hochspannung vor dem Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring. Nach seinem Sprint-Sieg ist Max Verstappen Favorit, aber der Niederländer warnt: «Ferrari wird erneut sehr stark sein.»

Beim Sprint auf dem Red Bull Ring hat sich gezeigt: Wer in der Steiermark gewinnen will, muss an Formel-1-Champion Max Verstappen vorbei.

Der 26-fache GP-Sieger kann vom besten Startplatz ins Rennen gehen, aber der Red Bull Racing-Fahrer weiss: «In Sachen Speed waren wir und Ferrari so gut wie gleichauf. Also muss ich davon ausgehen, dass das auch im Grand Prix eine enge Sache wird.»

Ab 15.00 Uhr an diesem 10. Juli will Weltmeister Max Verstappen seinen fünften Sieg auf dieser Rennstrecke einfahren, nach 2018, 2019 und zwei Siegen 2021.

Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3





