Lewis Hamilton über George Russell: Ein echter Leader

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist inzwischen 37 Jahre alt. Der 103-fache GP-Sieger lobt seinen Stallgefährten George Russell bei Mercedes: «Er kann das Team in die Zukunft führen.»

Wie lange fährt Lewis Hamilton noch Formel 1? Sein heutiger Vertrag läuft Ende 2023 aus. Der bisherige WM-Verlauf deutet nicht darauf hin, dass der Engländer 2022 sein grosses Ziel erreichen wird, den achten WM-Titel. Ob Lewis im Sommer 2023 einen neuen Vertrag bei Mercedes unterzeichnen wird, ist ungewiss.

Fakt ist: Die Uhr tickt. Das innere Feuer in Hamilton brennt, aber der erfolgreichste aller Grand-Prix-Fahrer hat selber gesagt, er könne sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen, so lange zu fahren wie Fernando Alonso. Der Asturier ist 40.

Die Zukunft von Mercedes-Benz heisst George Russell. Im ersten Jahr mit der neuen Rennwagen-Generation hat der 24-jährige Engländer hervorragende Leistungen gezeigt: Von Bahrain bis Kanada neun Mal in den Top-Fünf, erst in Silverstone brach die Serie ab (Kollision mit Zhou). Im Sprint auf dem Red Bull Ring wurde Russell solider Vierter.

Lewis Hamilton stellt seinem Landsmann ein hervorragendes Zeugnis aus, wie er in einer Medienrunde am Red Bull Ring festhält: «Ich sehe das Potenzial, welches in George schlummert. Ich weiss: Wenn ich eines Tages nicht mehr hier bin, dann hat er alle Qualitäten, um das Team in die Zukunft zu führen. Es war völlig richtig von Mercedes, auf ihn zu setzen. Heute hoffe ich, zu seiner Entwicklung beitragen zu können.»



«Wir arbeiten hervorragend zusammen. George ist ein super-positiver Typ. Er trägt zu einem tollen Arbeits-Klima bei. Ich freue mich mit ihm über seine guten Ergebnisse, er lernst ständig dazu. Und er wird in den kommenden Jahren nur besser und besser.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3