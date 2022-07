Max Verstappen (Red Bull Racing): «Versteh ich nicht»

Zweiter Platz für Weltmeister Max Verstappen beim Österreich-GP in der Steiermark. Der Niederländer ist mit seiner Darbietung auf dem Red Bull Ring nicht zufrieden und tröstet sich: «Mehr war heute nicht drin.»

In einer seiner Medienrunden hat Max Verstappen mal festgehalten: «Eines Tages wurde mir klar – ich kann nicht nach jedem Rennen frustriert sein, wenn ich nicht gewonnen habe. Ich muss damit zufrieden sein, was ich nach besten Wissen und Gewissen erkämpft habe, auch wenn das vielleicht ein siebter Platz ist.»

Nach purem Speed hätte der 26-fache GP-Sieger auf dem Red Bull Ring Dritter werden müssen. Denn die Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz waren einfach schneller. Aber das Pech von Sainz (Motorschaden) war das Glück von Verstappen, der sich überdies den Bonus-Punkt für die beste Rennrunde geschnappt hat.

«Ich verstehe nicht ganz, wieso das Handling so inkonstant gewesen ist», sagte Verstappen. «Es gab Phasen, da hatte ich guten Grip, dann wieder schlechten, die Traktion aus gewissen Kurven heraus war schlecht. Das werden wir uns ansehen müssen. Mit ist nicht klar, wieso sich die Reifen heute so anders verhalten konnten als am Samstag im Sprint.»

Der Red Bull Racing-Star nach seinem 68. Podestplatz in der Formel 1: «Der Abbau der Reifen war gravierender als ich das nach dem Sprint erwartet hätte, sowohl mit der mittelharten wie auch bei der harten Mischung. Und das reicht gegen einen Leclerc in dieser Form einfach nicht. Wir haben solide gepunktet und den Schaden in Grenzen gehalten, aber klar hatte ich mir mehr ausgerechnet.»



Verstappen kommt auf den ersten Gedanken zurück: «Wenn du an einem Tag mit vielen Schwierigkeiten und im zweitschnellsten Auto am Ende Zweiter wirst, dann kannst du dich nicht beklagen. Ich hätte mir nur gewünscht, ich hätte vor dieser tollen Kulisse den Fan seinen weiteren Sieg schenken können.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3