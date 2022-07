Formel 1 in Spielberg: Tickets für 2023 erhältlich

Die Fans kamen am Red Bull Ring auf ihre Kosten

Vor dem Grand Prix ist nach dem Grand Prix: Nachdem die Formel-1-Fans am Red Bull Ring für einen neuen Zuschauer-Rekord gesorgt haben, wurde der Vorverkauf für das Rennen im nächsten Jahr gestartet.

Unglaubliche 303.000 Zuschauer am gesamten Rennwochenende machten den GP in Österreich zum grössten Sport-Event des Landes in diesem Jahr. Die Fans sorgten damit für einen neuen Publikumsrekord, der zuvor seit 2014 bei 205.000 Zuschauern lag.

Die Fans sorgten für eine sensationelle Stimmung am Red Bull Ring. Gut gelaunte Formel-1-Liebhaber empfingen die Stars der Königsklasse bereits am Sonntagvormittag auf dem «Styrian Green Carpet», und sie wurden mit einem fulminanten Rennen voller Action, Zweikämpfe und Dramen für ihr Kommen belohnt.

Die vollen, rot-weiss-roten und orangenen Tribünen boten die perfekte Kulisse für das elfte Kräftemessen des Jahres, das Ferrari-Star Charles Leclerc trotz eines Problems mit dem Bremspedal für sich entscheiden konnte. WM-Leader Max Verstappen musste sich mit Platz 2 begnügen, Mercedes-Superstar Lewis Hamilton kam als Dritter ins Ziel.

Das spannende Rennen in diesem Jahr verspricht auch in der Saison 2023 ein Highlight, und wer dieses live sehen und vom umfangreichen Rahmenprogramm im Herzen der Steiermark profitieren will, kann sich bereits ab Heute auf der Website des Red Bull Rings die Eintrittskarten für den Österreich-GP im nächsten Jahr (30. Juni bis 2. Juli 2023) sichern.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3