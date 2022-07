Formel 1-TV-Quoten: Österreich knackt die Million

Die TV-Zuschauerzahlen beim Grossen Preis von Österreich auf dem Red BullRing waren am vergangenen Wochenende phänomenal, sowohl ServusTV als auch der ORF haben tüchtig zugelegt.

Der Traditions-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg ist nicht nur vor Ort ein riesiger Erfolg gewesen, mit 303.000 Zuschauern an drei Tagen. Auch die TV-Quoten im frei zugänglichen österreichischen Fernsehen sind überaus beeindruckend.

In der Spitze sahen mehr als eine Million Menschen das Rennen am Sonntagnachmittag. Wie schon 2021 wurde das Wochenende von Rechtehalter ServusTV und dem ORF übertragen. Der Salzburger Privatsender aus dem Red Bull Media House ist seit 2021 Hauptrechtehalter, der ORF Sublizenznehmer und wechselt sich mit ServusTV bei den anderen Rennen über das Jahr ab.

ServusTV sendete in Summe 25 Stunden vom Heim-GP aus der Steiermark, beim ORF umfasste die Sendestrecke über das Wochenende hinweg 24 Stunden. Am Sonntag sahen das Rennen in der Spitze dann 203.000 Fans bei ServusTV, beim ORF waren es 814.000 Personen, die den Triumph von Ferrari-Ass Charles Leclerc verfolgten.

Im Schnitt erreichten ServusTV und ORF aus Spielberg 183.000 bzw. 757.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 11 bzw. 48 Prozent. Im Vergleich: Im Vorjahr kamen ServusTV und ORF in der Spitze auf 112.000 und 677.000 Zuschauer beim Rennen.



Während der Saison – also im gewohnten alternierenden Modus – liegen die F1-Quoten sowohl bei ServusTV als auch ORF jeweils meist zwischen stattlichen 600.000 und 750.000 Zuschauern.





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3