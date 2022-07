Toto Wolff glaubt: «Wir haben Bouncing nun im Griff»

Starke Vorstellung von Mercedes-Benz auf dem Red Bull Ring: Rang 3 für Lewis Hamilton, Platz 4 für George Russell. Teamchef Toto Wolff ist davon überzeugt, dass es weiter aufwärts geht.

Auf die Frage an Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ob er bei aufsteigender Form noch eine WM-Chance sehe, sagte der Österreicher nach dem Grand Prix von Kanada: «Nein, dieser Zug ist schon lange abgefahren. Wir wollen Rennen gewinnen, aus eigener Kraft. Und ich glaube, das können wir 2022 schaffen.»

Der 50-jährige Wiener sieht sein Team im Aufwärtstrend, auch in Österreich konnten die Silberpfeile glänzen – Lewis Hamilton als Dritter auf dem Siegerpodest (zum dritten Mal in Folge), der verlässliche George Russell sehr guter Vierter.

Toto Wolff sagt: «Ich bin ziemlich zufrieden damit, wie wir auf dem Red Bull Ring abgeschnitten haben. Letztlich zählt im Motorsport nur das Ergebnis, die Ränge 3 und 4 sind okay. Uns fehlen noch immer zwei bis drei Zehntelsekunden pro Runde an purem Speed, aber das Auto wird schneller.»

«Wir müssen mehr Leistungsfähigkeit aus dem Auto schöpfen, aber das leidige Bouncing haben wir jetzt im Griff. Ich glaube, würden wir nach Monte Carlo und Baku zurückkehren, hätten wir nicht mehr die gleichen Probleme wie noch vor ein paar Wochen.»



«Selbst in unseren dominanten Jahren haben wir uns in Österreich immer schwergetan. Auch aus dieser Sicht dürfen wir mit unserer Leistung zufrieden sein. Die Rundenzeiten am Sonntag waren ermutigend. Im Sprint vom Samstag haben wir im Schnitt eine halbe Sekunde pro Runde auf die Spitze eingebüsst, im Grand Prix waren wir flotter unterwegs.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3