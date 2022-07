Mika Häkkinen: Lob und Tadel nach Ferrari-Sieg

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen (53) sagt, was Ferrari beim Grossen Preis von Österreich alles richtig gemacht hat. Der 20-fache GP-Sieger aus Finnland übt aber auch Kritik.

Der Monegasse Charles Leclerc hat beim Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring erstmals seit drei Monaten wieder gewonnen: dritter Saisonsieg, nach Bahrain und Australien.

Mika Häkkinen, Formel-1-Weltmeister der Jahren 1998 und 1999 mit McLaren-Mercedes, sagt in seiner Nachbetrachtung des Rennens: «Ferrari hat Red Bull Racing im direkten Zweikampf geschlagen, das sollte den Italienern viel Selbstvertrauen geben. Ferrari hat in den letzten Wochen gesehen, wie ein ums andere Mal die überlegene Top-Speed von RBR eine entscheidende Rolle gespielt hat, also wurde da der Hebel angesetzt. Aber nicht nur das: Ferrari konnte im Grand Prix aus den Reifen mehr herausholen, und dies auf einer Strecke, die als wie zugeschnitten auf Red Bull Racing gilt.»

Der 161-fache GP-Teilnehmer (20 Siege) hat strategische Patzer von Ferrari bei Leclerc auf den Punkt gebracht, wie in Monaco oder England. Aber nun sagt Mika: «Dieses Mal sind am Kommandostand die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Als gesehen wurde, dass RBR mit Verstappen auf zwei Reifenwechsel umstellt, hat Ferrari reagiert. Aber da sie ihre Stopps später ansetzten, hatten Carlos und Charles in der entscheidenden Phase des Rennens jüngere Walzen als Max.»

«Ferrari muss so weitermachen, wenn sie ihre WM-Chance gegen Red Bull Racing wahren wollen; mit schnellen Entscheidungen voller Selbstvertrauen.»

Aber der 53-jährige Finne übt auch Kritik: «Der Ausfall von Carlos Sainz hat gezeigt, dass Ferrari die Standfestigkeit nicht im Griff hat. Wenn Leclerc die Lücke zu Verstappen schliessen soll, dann kann sich Ferrari solche Ausfälle nicht mehr leisten.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3