Charles Leclerc, Ferrari: «Klar macht mir das Sorgen»

Mit seinem fünften GP-Sieg hat Charles Leclerc gezeigt: Wenn der Ferrari läuft, dann müssen sich die Gegner strecken. Aber der 24-jährige Monegasse sagt auch, was ihn nachdenklich stimmt.

Fünfter Grand-Prix-Sieg für Charles Leclerc, damit hat der Ferrari-Fahrer in der Formel-1-Siegerstatistik gleichgezogen mit Giuseppe Farina, Clay Regazzoni, Michele Alboreto (alles Ferrari-Fahrer) und Keke Rosberg. Wenn Leclerc aber 2022 Weltmeister werden will, muss er an WM-Leader Max Verstappen vorbei, und der liegt 38 Punkte vor dem Monegassen.

Leclerc auf dem Red Bull Ring strahlender Sieger, aber sein Ferrari-Stallgefährte Carlos Sainz wegen Motorschadens ausgeschieden. Da ist nicht alles eitel Sonnenschein bei den Italienern, und Charles gibt offen zu: «Klar macht mir das Sorgen.»

Leclerc eindringlich: «Wir müssen dem auf den Grund gehen und sicherstellen, dass sich solch ein Defekt nicht wiederholt. Ich bin in den letzten sechs Rennen zwei Mal wegen Motorschadens ausgeschieden, bei Carlos war’s einmal die Hydraulik und in Österreich ebenfalls der Motor. Wir müssen die Standfestigkeit so schnell als möglich in den Griff bekommen.»

Was den 91-fachen GP-Teilnehmer freut: «Wir hatten ein Upgrade in Barcelona, dann ein weiteres in Silverstone, das alles geht in die richtige Richtung. Eigentlich fahren wir seit Anfang der Saison auf hohem Niveau, mit Ausnahme vielleicht von Miami, dort konnten wir Red Bull Racing das Wasser nicht reichen.»



«Aber sonst war unser Speed gut, auch wenn sich das nicht immer in den Ergebnissen zeigte, weil halt ab und an ein Puzzle-Teilchen fehlte. In Österreich hatte ich ein reibungsloses Rennen, also haben wir gewonnen. So muss es weitergehen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3