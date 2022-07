Formel-1-Einsatz von Theo Pourchaire bereitet Sorgen

Das Formel-1-Team von Alfa Romeo muss wie alle anderen GP-Rennställe gemäss Regeln zwei Mal einem Rookie eine FP1-Teilnahme ermöglichen. Das ist aber gar nicht so einfach, wie Teamchef Frédéric Vasseur betont.

Das Alfa Romeo Team hat mit Theo Pourchaire ein vielversprechendes Nachwuchstalent im Fahrerkader. Der Teenager aus Frankreich hat 2019 die ADAC Formel 4 für sich entschieden, ein Jahr später sicherte er sich den zweiten Gesamtrang in der Formel 3. In jener Saison bestritt er in Bahrain auch seine ersten Formel-2-Einsätze.

Seit 2021 gibt Pourchaire ausschliesslich in der höchsten Nachwuchsklasse Gas und auch da überzeugt er mit seinem Speed. Seine Rookie-Saison hat er als Gesamtfünfter abgeschlossen, in diesem Jahr belegt er nach 16 von 28 Rennen den dritten Gesamtrang. Kein Wunder, steht der 18-Jährige aus Grasse ganz oben auf der Liste jener Kandidaten, die einen Formel-1-Einsatz im ersten freien Training bekommen.

Jeder Rennstall ist verpflichtet, mindestens zwei Mal einen Rookie in der ersten Session eines Rennwochenendes ans Steuer zu lassen und Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur bestätigt gegenüber «Formula1.com» denn auch: «Wir werden ihm eine FP1-Teilnahme ermöglichen, denn die Regeln schreiben vor, dass wir einen Rookie an zwei ersten freien Trainings teilnehmen lassen müssen.»

«Wir haben darüber diskutiert, doch es ist nicht einfach, wenn man die Rennwochenenden der Formel 2, die Sprint-Wochenenden und jene Events anschauen, an denen wir auch die Reifen testen. Es ist auch schwer vorstellbar, einen Rookie in Singapur ausrücken zu lassen, selbst Suzuka wäre knifflig, auch wenn das Max Verstappen vor einigen Jahren gemacht hat. Es gibt also nicht so viele Rennen, die in Frage kommen. Aber wir müssen eine Lösung finden, denn die Regeln schreiben das vor.»

