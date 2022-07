Sebastian Vettel: «Vieles war mir nicht so bewusst»

Sebastian Vettel hat seinen Lebensstil angepasst, um eine bessere Welt für die nächste Generation zu schaffen. Der Deutsche erzählt, wie er das tat, betont aber auch: «Ich war aber auch kein Schwein.»

Seit einiger Zeit nutzt Sebastian Vettel seinen Promi-Status, um auf Umweltsünden hinzuweisen und für einen nachhaltigeren Lebensstil zu sorgen. Der Heppenheimer belässt es dabei nicht bei schönen Worten, er lässt auch Taten folgen. So half er im vergangenen Jahr etwa, den Müll der GP-Zuschauer in Silverstone wegzuschaffen, und in Spielberg half er mit, ein Insektenhotel aufzubauen.

Auch seinen eigenen Lebensstil hat der vierfache Weltmeister angepasst, wie er erzählt. «Klar, das Problem bestand schon vor zehn Jahren. Und vieles war mir nicht so bewusst. Ich war aber auch kein Schwein, das Plastikflaschen achtlos weggeworfen hat, so habe ich nie gelebt.»

«Aber es gab einige Sachen, die ich nicht so mitbekommen habe, und deshalb habe ich auch nicht so viel Acht gegeben, und vieles nicht so entschieden, wie ich es heute tue », ergänzt Vettel selbstkritisch. Er selbst nimmt heute eher das Auto als einen bequemen Flug zu buchen, erzählt der Deutsche, der den anderen Leuten allerdings nicht seine Lebensweise aufzwingen will.

«Ich bin da sehr vorsichtig, und ich bin kein Heiliger. Es ist nicht meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Aber ich tue für mich soviel, wie ich kontrollieren kann. Es geht jedoch nicht darum, jemanden zu erziehen oder ihm vorzuschreiben, das Gleiche zu tun, nur weil ich das tue», stellt der 35-Jährige klar.

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3