Mattia Binotto (Ferrari): Schwierige Entscheidung

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto muss sich entscheiden: Charles Leclerc hat gegen Max Verstappen die besseren WM-Chancen, kommt Binotto nicht mehr an einer Stallorder gegen Carlos Sainz vorbei?

Mattia Binotto läuft die Zeit davon: Der Teamchef von Ferrari weiss, dass Charles Leclerc rein mathematisch die besseren Chancen hat, Max Verstappen die WM-Führung abspenstig zu machen, als Carlos Sainz. Der Monegasse Leclerc kommt nach seinem Sieg in Österreich auf 170 Punkte (38 hinter Verstappen), Sainz steht nach dem Motorschaden in der Steiermark bei 133 Punkten.

Nicht nur in Italien wird thematisiert: Kommt Binotto nach Halbzeit der Saison an einer Stallorder gegen Sainz gar nicht mehr vorbei? Der Italiener am Sonntagabend nach dem Grossen Preis von Österreich: «Grundsätzlich versuchen wir, aus jedem Rennen so viele Punkte wie möglich für das Team zu holen. Und ich glaube – wenn wir die Beute in Sachen Team-Punkte maximieren, dann nützt uns das auch etwas in Sachen Fahrer-WM. Wir sehen nicht Charles und Carlos als Gegner, sondern Verstappen, Hamilton & Co. sind unsere Rivalen.»

Derzeit will es Binotto so halten: «Der schnellere Ferrari-Mann in einem Rennen wird priorisiert. Zu diesem Zeitpunkt der Saison halten wir dies für das beste Vorgehen. Wenn im weiteren Verlauf der Saison ein Fahrer die besseren Möglichkeiten hat, dann werden wir ihn bevorzugen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wir haben auch kein Problem damit, wenn unsere beiden Piloten miteinander kämpfen.»





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3