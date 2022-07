Enzo Fittipaldi: Kein guter Draht zum Opa Emerson

Der Enkel von Emerson Fittipaldi fährt aktuell in der Formel 2 und spricht offen über die Mühen im Vorzimmer der Formel 1 und seine Beziehung zu Großvater Emerson.

Enzo Fittipaldi ist ausgezogen, um sich den Wunschtraum Formel 1 zu erfüllen. Der 21-jährige Enkel des grossen Emerson Fittipaldi (75) steuert in der laufenden Saison im tschechischen Charouz Team. Enzo ist der Sohn von «Emos» Tochter Juliana Fittipaldi Dowding, die nun in den USA verheiratet ist. Enzo und Bruder Petro sind deswegen auch US-Staatsbürger und in Miami aufgewachsen.

Pietro (26) fährt mittlerweile in den USA und durfte bei Haas als Ersatzfahrer auch Formel-1-Erfahrung sammeln. Der Name Fittipaldi ist aber in den Nachwuchs-Serien in Europa längst kein Aufstiegs-Garant. Ähnlich wie David Schumacher, Matteo Nannini und Arthur Leclerc oder Jack Doohan muss auch Fittipaldi hart kämpfen.

Ein Beispiel: Bei Ferrari zählt Enzo in dieser Saison nicht mehr zum erlesenen Kreis der Mitglieder «Drivers Academy». Der Name Fittipaldi hat in Brasilien jedoch immer noch enorme Strahlkraft, daher darf sich Enzo auch über ein grosses Sponsoring der «Banco do Brasil» freuen, die sein Formel 2-Cockpit bei Charouz finanziert.

Über seinen Grossvater enthüllt Enzo: «Wir haben eigentlich kein sehr nahes Verhältnis. Er hat ja auch noch einen jungen Sohn, das ist ja eigentlich mein Onkel.» Dazu kommt: «Er ist jünger als ich – er ist 15 oder 16 Jahre alt und fährt ja selbst jetzt auch Rennen», schildert Enzo mit einem eher süffisanten Grinsen.

Zur bisherigen Formel-2-Saison bei Charouz sagt Enzo, der im Sprint in Silverstone starker Dritter war, mit einem Achselzucken: «Es ist nicht einfach in diesem Jahr. Das Team strengt sich an. Sie bekommen das Auto manchmal ganz gut hin, manchmal wieder weniger gut.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3