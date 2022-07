Live-Ticker Le Castellet: Kampf um die Pole-Position

Ronnie Peterson mit seinem Lotus 72 auf dem Weg zum Sieg in Le Castellet 1973

Ab 16.00 Uhr geht es am 23. Juli um den besten Startplatz zum Grand Prix von Frankreich: Die Statistik zeigt – überdurchschnittlich oft ist der spätere Sieger von der Pole-Position losgefahren.

Als Faustregel gilt in der Formel 1 seit Jahren: Wer in Monte Carlo von der Pole-Position losfahren könne, habe exzellente Siegchancen, sofern sich der Fahrer keine Fehler erlaubt und das Team strategisch alles richtig macht.

Aber das stimmt so nicht: Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges in Monaco für den Mann, der von Pole losfahren kann, liegt nur bei gut 50 Prozent und ist damit gleich hoch wie auf manch anderer Strecke. Das ist beim Circuit Paul Ricard anders – bei bisher 17 Formel-1-WM-Läufen unweit von Le Castellet fuhr 11 Mal der spätere Sieger von Pole los (64,7 Prozent Siegwahrscheinlichkeit).

Wer sich an diesem 23. Juli ab 16.00 Uhr die beste Ausgangslage erzeugt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker, schalten Sie sich um 15.30 Uhr bei uns ein. Natürlich finden Sie weiter unten wie immer die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, Sky, ORF und SRF.





Frankreich-GP in Le Castellet

1971

Pole-Position: Jackie Stewart (GB), Tyrrell

Sieger: Jackie Stewart (GB), Tyrrell



1973

Pole-Position: Jackie Stewart (GB), Tyrrell

Sieger: Ronnie Peterson (S), Lotus



1975

Pole-Position: Niki Lauda (A), Ferrari

Sieger: Niki Lauda (A), Ferrari



1976

Pole-Position: James Hunt (GB), McLaren

Sieger: James Hunt (GB), McLaren



1978

Pole-Position: John Watson (GB), Brabham

Sieger: Mario Andretti (USA), Lotus



1980

Pole-Position: Jacques Laffite (F), Ligier

Sieger: Alan Jones (AUS), Williams



1982

Pole-Position: René Arnoux (F), Renault

Sieger: René Arnoux (F), Renault



1983

Pole-Position: Alain Prost (F), Renault

Sieger: Alain Prost (F), Renault



1985

Pole-Position: Keke Rosberg (FIN), Williams

Sieger: Nelson Piquet (BR), Brabham



1986

Pole-Position: Ayrton Senna (BR), Lotus

Sieger: Nigel Mansell (GB), Williams



1987

Pole-Position: Nigel Mansell (GB), Williams

Sieger: Nigel Mansell (GB), Williams



1988

Pole-Position: Alain Prost (F), McLaren

Sieger: Alain Prost (F), McLaren



1989

Pole-Position: Alain Prost (F), McLaren

Sieger: Alain Prost (F), McLaren



1990

Pole-Position: Nigel Mansell (GB), Ferrari

Sieger: Alain Prost (F), Ferrari



2018

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2019

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2021

Pole-Position: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Sieger: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Frankreich-GP im Fernsehen

Samstag, 23. Juli

07.30: Sky Sport F1 – 1. Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – 2. Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi, USA 1990

11.45: Sky Sport F1 – Frankreich-GP 1987

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Frankreich-GP 2021

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

13.00: 3. Training

15.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Analyse Qualifying

17.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Österreich-GP 2022

18.55 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying

19.00: Sky Sport News – Qualifying Kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.45: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi, USA 1990

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport News – Qualifying Kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Österreich-GP 2022

21.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt



Sonntag, 24. Juli

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Frankreich

16.40: ServusTV – Analyse Rennen

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10: ORF1 – Frankreich-GP 2022: F1 Motorhome

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt