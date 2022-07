Fernando Alonso: «Lewis Hamilton ist eine Legende»

Als Lewis Hamilton 2007 in die Formel 1 aufstieg, musste er sich gleich an der Seite von Fernando Alonso behaupten. Die Rivalität war damals gross. Heute lobt Alonso den Briten in den höchsten Tönen.

Seine erste Formel-1-Saison bestritt Lewis Hamilton für das McLaren-Team. Der erst 22-jährige Brite war von Anfang an schnell unterwegs und lieferte sich ein erbittertes WM- Duell gegen seinen Teamkollegen Fernando Alonso. Die Titelkrone ging am Ende aber weder an den Rookie noch an den zweifachen Weltmeister, stattdessen war der damalige Ferrari-Star Kimi Räikkönen der lachende Dritte.

Das Kriegsbeil haben die beiden Rivalen mittlerweile begraben, wie sich zeigt. Denn am Rande des Circuits Paul Ricard in Le Castellet lobte Alonso seinen früheren Stallgefährten und Gegner in den höchsten Tönen. Anlässlich des 300. GP-Starts des mittlerweile siebenfachen Champions erklärte der Spanier: «Was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass sich Lewis seit den ersten Tagen stark verändert hat.»

«Er war schon 2007 mit viel Talent gesegnet und das hat er natürlich immer noch, nur dass die Erfahrung dazugekommen ist. Er ist ein grossartiger Fahrer und eine Legende unseres Sports», lobte der 40-Jährige. «Es war ein Vergnügen, gegen ihn zu fahren und damals hätte wohl niemand gedacht, dass jemand wie Michael Schumacher sieben Titel gewinnen kann.»

«Er hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt und es ist beachtlich, was er zusammen mit dem Mercedes-Team über die Jahre aufgebaut und erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch zum 300. Grand Prix und ich hoffe, dass er bald seinen nächsten Sieg einfahren kann», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3