Frankreich oder Belgien? Das sagt Sebastian Vettel

Die Zukunft des Frankreich-GP in Le Castellet und des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps steht in den Sternen. Sebastian Vettel,sagt, welches der beiden Rennen er lieber im WM-Kalender behalten will.

Mehrere GP-Veranstalter müssen um ihren Platz im WM-Kalender kämpfen, darunter auch die GP-Organisatoren in Frankreich und in Belgien. Bei der Frage, welches der beiden Rennen weiterhin im WM-Programm stehen soll, scheiden sich die Geister. Für Sebastian Vettel steht fest: Im Zweifelsfall würde er sich für den WM-Lauf in Belgien entscheiden.

«Der Circuit de Spa-Francorchamps ist super und es wäre eine Schande, wenn wir dieses Rennen nicht mehr hätten. Man muss fairerweise auch sagen, dass die Strecke hier nicht so aufregend ist. Ich glaube nicht, dass viele Fahrer Fans von Le Castellet sind, zumindest wenn man sie abseits der TV-Kameras fragt», erklärte der vierfache Weltmeister.

Gleichzeitig betonte der Heppenheimer: «Allerdings waren die Zuschauer hier eine positive Überraschung. 2020 haben wir hier kein Rennen ausgetragen, aber 2019 war ein fantastisches Rennwochenende. Ich kann mich noch erinnern, dass es ein Highlight war, die vielen Zuschauer zu sehen und die französische Nationalhymne zu hören. Die Atmosphäre war super und ich erwarte auch in diesem Jahr ein gutes Rennen. Es wäre also schade, wenn wir nicht mehr nach Frankreich kommen.»

«Aber vielleicht könnten wir das Rennen auf einer anderen Strecke austragen», schlug Vettel vor. «Der Rundkurs in Magny-Cours ist besser als die Strecke hier in Le Castellet. Aber ich denke, es wäre toll, auf älteren Strecken zu fahren. Le Mans ist etwa ein sehr historischer Rundkurs. Das wäre wohl ein einmaliges Rennen. Das könnte eine sehr lange, aufregende Runde werden. Aber ich denke eher an Dijon. Ich war dort schon in einem Formel-3-Auto unterwegs. Es ist eine kurze Piste, aber eine ziemlich coole.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3