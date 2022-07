Charles Leclerc (Ferrari): «Müssen damit klarkommen»

Ferrari-Pilot Charles Leclerc spricht über die vielen Strafen, die es auf dem Red Bull Ring für das Überschreiten der Streckengrenzen hagelte. Und er gesteht: «Ich persönlich bevorzuge Randsteine.»

43 Mal wurde im Österreich-GP einem Fahrer die Rundenzeit aberkannt, weil er die Streckengrenzen missachtet hatte. Und auch in Le Castellet erwarten viele Szenekenner eine Strafenflut, weil eine weisse Linie den Rand der Piste markiert und die Sicht in den neuen GP-Autos das Erkennen derselben erschwert.

Ferrari-Star Charles Leclerc hätte es lieber, wenn Randsteine die Streckengrenze ausmachen. Der Monegasse sagt: «Ich persönlich bevorzuge den Randstein, denn dieser ist im Autospürbar – auch wenn man nur an ihn heran- und ihn nicht überfährt. Dadurch ist es viel einfacher, sehr Präzise zu sein.»

«In den neuen Autos sitzen wir so tief, dass man als Fahrer nicht wirklich sieht, wenn man über der Linie ist. Das macht das Ganze viel kniffliger», klagt der 24-Jährige, der aber auch weiss: «Wir müssen an diesem Wochenende einfach damit klarkommen, denn hier gibt es keine echten Randsteine. Es wird also auf jeden Fall schwierig, ans Limit und nicht darüber hinaus zu gehen.»

Formel-1-Routinier Sebastian Vettel sagt zum Thema: «Würden wir es alle ruhig angehen, dann wäre es einfach, zwischen den beiden Linien zu bleiben. Aber wir fahren ja so schnell wie möglich, und da können Fehler passieren. Angesichts der Tatsache, dass man nicht viel sieht, schlagen wir uns in dieser Hinsicht aber sehr gut.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3