Max Verstappen: «Loyalität ist mir eben wichtig»

Auf dem Circuit Paul Ricard wird Max Verstappen zum Formel-1-Fahrer mit den meisten Einsätzen für Red Bull Racing – 130 Rennen. Der Niederländer sagt: «Ich fühle mich hier am wohlsten.»

Im März 2022 hat Formel-1-Champion Max Verstappen seinen Vertrag bei Red Bull Racing vorzeitig verlängert, bis Ende 2028. Beim Grossen Preis von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet wird der 24-jährige Niederländer zum Fahrer mit den meisten Einsätzen für den Rennstall aus Milton Keynes – er geht für die Engländer zum 130. Mal an den Start. Bisheriger Rekordhalter als RBR-Fahrer ist der Australier Mark Webber, mit 129 WM-Läufen.

In Südfrankreich ist Verstappen auf die lange Vertragsdauer und seine Treue angesprochen worden. Der 26-fache GP-Sieger sagt: «Loyalität ist mir sehr wichtig. Und sich in einem Team so verankert zu fühlen, das ist mir wichtig. Ich fühle mich hier am wohlsten. Daher habe ich auch nicht gezögert, mich so lange für Red Bull Racing zu verpflichten.»

In der Rangliste der treuesten Fahrer wird Verstappen bis zum Ende der GP-Saison 2022 auf den sechsten Platz vorrücken (siehe Tabelle weiter unten).

Aber Max sagt: «Die Anzahl Rennen bedeutet mir nichts. Mir geht es vorrangig darum, mit Menschen arbeiten zu können, die mir vertraut sind. Ich finde das schön. Ein Umfeld, in welchem ich mich wohlfühle, ist mir wichtig. Das schliesst mit ein, dass wir auch Zeit ausserhalb der Arbeit hier an der Strecke miteinander verbringen können.»



Bei der Vertragsunterzeichnung hatte Max Verstappen festgehalten: «Was wir 2021 zusammen geleistet haben, das war unglaublich. Wir hatten seit 2016 das gemeinsame Ziel, Weltmeister zu werden. Nun will ich dazu beitragen, dass die Nummer 1 noch lange auf meinem Auto stehenbleibt. Dieser Vertrag bringt sehr viel Ruhe. Wir müssen uns keine Gedanken über die Zukunft machen, sondern können uns ganz auf die Arbeit konzentrieren.»



Red Bull Racing: Fahrer mit mehr als 100 GP

Max Verstappen (NL): 129

Mark Webber (AUS): 129

Sebastian Vettel (D): 113

Daniel Ricciardo (AUS): 100



Die treuesten zehn Formel-1-Fahrer

Lewis Hamilton (GB): 189 GP für Mercedes

Michael Schumacher (D): 180 für Ferrari

Kimi Räikkönen (FIN): 151 für Ferrari

David Coulthard (GB): 150 für McLaren

Felipe Massa (BR): 139 für Ferrari

Nico Rosberg (D): 136 für Mercedes

Jenson Button (GB): 136 für McLaren

Jacques Laffite (F): 132 für Ligier

Mika Häkkinen (FIN): 131 für McLaren

Mark Webber (AUS): 129 für Red Bull Racing

Max Verstappen (NL): 129 für Red Bull Racing





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043