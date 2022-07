Esteban Ocon (Alpine): Helm-Design von William (12)

GP-Sieger Esteban Ocon hatte seine Fans aufgefordert: «Lasst mich wissen, mit welchem Helm-Design ich in Frankreich fahren soll.» Das Echo war gewaltig. Ocon zeigt die besten beiden Entwürfe.

Esteban Ocon ist überwältigt. Der 25-jährige Alpine-Fahrer hatte vor mehreren Monaten seine Fans aufgefordert, ihm fürs Heimrennen in Frankreich ein anderes Helm-Design zu entwerfen. Was dann passiert ist, damit hätte der GP-Sieger von Ungarn 2021 nicht gerechnet.

«Ich bin baff, wie viele Menschen sich die Arbeit gemacht haben. Ich habe mehrere hundert Entwürfe erhalten, fast alle sind interessant, einige sind rundweg umwerfend.»

Am Ende hat sich der gegenwärtige WM-Achte für die Arbeit des 12-jährigen William aus England entschieden. Der hat dazu geschrieben: «Rot, Weiss und Blau stehen für die Trikolore und Alpine. Ich mag das Wappen deiner Heimatstadt Évreux in der Normandie, aber es war nicht ganz einfach, es zu zeichnen. Ich hoffe, es gefällt dir.»



Ocon weiter: «Ich fand diesen Wettbewerb klasse und freue mich unheimlich über die gewaltige Unterstützung der Fans. Herzlichen Dank allen Teilnehmern. Ich möchte bald wieder so etwas machen.»



Für den 100-fachen GP-Teilnehmer Ocon ist Frankreich mehr als nur das Heimrennen. «Hier ist eine Tribüne nach mir benannt worden, das ist eine gewaltige Ehre. Für mich ist es jedes Mal etwas ganz Besonderes, nach Le Castellet zurückzukehren. Die Leidenschaft der Fans für unseren Sport ist fast greifbar.»



In Le Castellet gewann Ocon 2013 in der Formel Renault 2.0 sein erstes Autorennen.



Nach seinem besten Saisonergebnis (Fünfter in Österreich) ist Ocon angestachelt, noch einen draufzulegen: Er liegt im Zwischenklassement zwölf Punkte hinter Lando Norris, WM-Rang 7 ist mit der verbesserten Alpine A522 machbar.





1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043