Max Verstappen warnt: «Jetzt nur nicht nachlassen!»

Nach dem Sieg von Max Verstappen in Südfrankreich und dem Ausfall von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc liegt Max um 63 Punkte vorne. Verstappen weiss: Noch ist für den Monegassen nicht alles verloren.

Mit dem siebten Saisonsieg beim Grossen Preis von Frankreich liegt Max Verstappen überlegen in WM-Führung: Satte 63 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc, der auf dem Circuit Paul Ricard von der Bahn geflogen ist.

Verstappen warnt davor, dass zehn Rennen vor Schluss die erfolgreiche Titelverteidigung schon so gut wie gesichert sei: «Wir müssen uns weiter an unseren Plan halten, also in jedem Rennen versuchen, so viele Punkte als möglich zu erobern. Wir müssen auch in einem Rennen, in welchem es für uns nicht optimal läuft, den Schaden in Grenzen halten – so wie uns das in Österreich gelungen war.»

«Gewiss, unser Vorsprung ist beträchtlich, aber er ist auch etwas üppiger als er eigentlich sein sollte, wenn wir uns die Leistungsfähigkeit der beiden Wagen ansehen.»

Immer wieder erinnert Verstappen an den Sommer 2021 als er einen komfortablen Vorsprung innerhalb von zwei Läufen einbüsste.



Und die Vergangenheit hat gezeigt: Selbst Fahrer, die einen grösseren Rückstand auf den WM-Leader hatten, wurden am Ende doch Weltmeister.



Gemäss des heutigen Punktesystems lag James Hunt 1976 gegen Niki Lauda um 97 Zähler zurück, holte aber den Titel. 2007 hatte Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen gegen die McLaren-Fahrer Lewis Hamilton und Fernando Alonso 72 Punkte Rückstand, am Ende war aber der Finne lachender Dritter.



John Surtees lag 1964 um 56 Punkte im Hintertreffen, Ayrton Senna 1988 um 50, Jody Scheckter 1979 um 47.



Und Max Verstappen? Der Niederländer lag nach dem Grossen Preis von Australien 46 Punkte hinter WM-Leader Charles Leclerc, neun Rennen später liegt er gegen Monegassen um 63 Punkte vorne.



Bei noch zehn ausstehenden Rennen ist noch alles möglich, das hat die Formel 1 im Laufe der Jahre oft genug bewiesen.





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3