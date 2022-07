Lando Norris: Blinder Passagier, kotzübel im Auto

McLaren-Fahrer ist bei sechs der sieben vergangenen Rennen in die Top-Ten gefahren, in Frankreich als Siebter. Danach fand er einen überraschenden Mitreisenden. Und er sagt, wieso ihm im Auto schlecht wird.

Wenn ein Rennfahrer als Fünfter losfährt und als Siebter ins Ziel kommt, dann hält sich die Freunde in der Regel in Grenzen. Aber McLaren-Fahrer Lando Norris sagte nach dem Fallen der Zielflagge beim Grossen Preis von Frankreich: «Wir haben alles erreicht, was in diesem Rennen drin war.»

«Ja, ich muss zugeben, ein wenig frustriert bin ich schon, denn ich hatte mir nach dem guten Abschlusstraining mehr ausgerechnet. Aber ich glaube, ich konnte mich nur dank einer herausragenden Quali-Runde zwischen die Mercedes klemmen, im Rennen hatte ich ihnen wenig entgegen zu setzen, und das gilt auch für den Ferrari von Carlos Sainz.» Norris verlor zudem einen Platz an Fernando Alonso, schon beim Start.

TV-Bilder zeigten, wie der gegenwärtige WM-Siebte nach dem Rennen aus seinem Papaya-Renner kletterte und dann – sichtlich verblüfft – ein Teil aus dem rechten Vorderachs-Berech klaubte. Norris betrachtete den blinden Passagier eine Weile von oben und unten, dann warf er das Kohlefaser-Teil ins Cockpit.

Seitens McLaren wird beteuert, dies habe die Aerodynamik von Norris’ Wagen nicht wesentlich beeinträchtigt.



Norris über sein Wochenende auf dem Circuit Paul Ricard: «Wir scheinen derzeit im Quali-Trimm besser zu sein als im Rennen. In der Qualifikation und mit frischen Reifen können wir Mängel besser kaschieren, im Grand Prix, wenn wir viel Sprit an Bord haben und auf abgefahrenen Walzen fahren, ist das nicht möglich. Dann sind wir recht langsam unterwegs, weil die Fahrzeugbalance zu wenig gut ist. Mir fehlt eine knackig einlenkende Vorderachse.» Stattdessen schiebt der McLaren über die Vorderachse, er untersteuert.



«Ein gutes Auto in der Quali zu haben, das wird uns auf dem Hungaroring helfen, wo der Startplatz überdurchschnittlich wichtig ist. Aber es nützt letztlich nichts – wir brauchen einen Rennwagen, der auch im Rennen konkurrenzfähig ist.»



«Alpine hat das schnellere Auto als wir, sie haben jedoch mehr Fehler gemacht als McLaren. Wenn wir im Konstrukteurs-Pokal hinter den Franzosen liegen, dann widerspiegelt dies das wahre Kräfteverhältnis.»



Trotz des heissen Wetters entschloss sich Norris, seinen 72. Formel-1-WM-Lauf ohne Trinkflasche in Angriff zu nehmen: «Das war sehr kräfteraubend. Aber ich benutze die Wasserflasche an Bord nicht gerne, weil mir vom Trinken schlecht wird, dann würge ich das alles wieder hoch.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3