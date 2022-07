Jacques Villeneuve: «Das passiert Verstappen nicht»

Formel-1-Veteran Jacques Villeneuve findet nach dem Fahrfehler von Charles Leclerc, den sich der Ferrari-Star aus Monte Carlo auf dem Circuit Paul Ricard geleistet hat, klare Worte.

So hatte sich Charles Leclerc das Rennen in Frankreich sicher nicht vorgestellt: Der Ferrari-Pilot kam mit einem Punkte-Rückstand von 38 WM-Zählern nach Le Castellet, in der Hoffnung, diesen weiter verkürzen zu können. Der Monegasse eroberte die Pole und im Grand Prix am Sonntag deutete zunächst auch alles auf einen Sieg des 24-Jährigen hin.

Doch in der elften Kurve der 18. Rennrunde flog Leclerc in Führung liegend ab. Statt den vierten Saisonsieg zu bejubeln musste der fünffache GP-Sieger einen schmerzlichen Nuller hinnehmen. Sein Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen, der das Rennen für sich entschied, wuchs auf 63 Punkte heran.

Leclerc übte sich nach dem verfrühten Aus, das auf einen Fahrfehler zurückging, auch in Selbstkritik. Deutlich grosszügiger gab sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto angesichts des bitteren Nullers seines Schützlings. Er erklärte: «Solche Fehler passieren selbst grossen Rennfahrern wie Charles.»

GP-Veteran und Formel-1-Experte Jacques Villeneuve findet hingegen deutlichere Worte als der Ingenieur aus Italien. Der Kanadier schreibt in seiner Kolumne auf «Formule1.nl»: «Das Rennen war gut, hätte aber noch sehr viel besser ausfallen können.»

«Die starke Hitze lieferte alle Zutaten für einen grossartigen Spitzenkampf und Leclerc und Verstappen waren gleich schnell unterwegs. Leider unterlief Leclerc ein weiterer Fehler, den er nicht hätte machen dürfen», erklärt der Weltmeister von 1997. «Er hat selbst zugegeben, dass er den Titel nicht verdient hat, wenn er auf diese Weise fährt.»

«Ich verstehe es auch nicht, denn in Österreich hielt er dem Druck von Verstappen stand. Das ist der Unterschied, das passiert Max Verstappen nicht. Und wenn er von Leclerc geschlagen wird, kommt er oft als Zweiter ins Ziel, deshalb wird sein grosser Vorsprung auch nicht so schnell kleiner werden. Wir haben also einen Titelkampf zwischen zwei Autos, die mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. Dennoch führt der eine Titelkandidat die Tabelle mit komfortablem Vorsprung an. Das ist das beste Beispiel dafür, wie man die WM nicht für sich entscheidet», betont der elffache GP-Sieger.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3