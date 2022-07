Sebastian Vettel: «Volle Konzentration gefragt»

Formel-1-Routinier Sebastian Vettel kam in Frankreich hinter seinem Aston Martin-Teamkollegen Lance Stroll auf dem undankbaren elften Rang ins Ziel. Auf dem Hungaroring hofft er auf ein starkes Ergebnis.

Letztlich musste sich Sebastian Vettel auf dem Circuit Paul Ricard mit dem elften Platz und der Tatsache abfinden, die zwölfte WM-Runde ohne Punkte abgeschlossen zu haben. Der Verlust hielt sich aus Perspektive des Teams in Grenzen, denn sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll kreuzte die Ziellinie vor ihm und ergatterte so den letzten Punkterang.

«Für das Team hätte es nichts geändert, ob ich vorne bin oder er», erklärte der Heppenheimer denn auch trocken, und analysierte: «Eines ist klar: Unser Auto braucht mehr Grip.» Die Hoffnung ist gross, beim anstehenden WM-Lauf auf dem Hungaroring wieder in die Top-10 zu kommen. Das ist mit Blick auf den Zeitpunkt, an dem das Rennen stattfindet, besonders wünschenswert, wie der vierfache Champion betont.

«Der GP in Ungarn ist traditionell das letzte Rennen vor der Sommerpause, deshalb ist es besonders wichtig, ein starkes Ergebnis zu erzielen, bevor alles für eine Weile stillstehen wird», erklärt Vettel. Und über den Hungaroring sagt er: «Es ist ein kniffliger kleiner Rundkurs – jeder sieht es als eine langsame Strecke an, aber sie verfügt auch über ein paar flotte Kurven, in denen volle Konzentration gefragt ist.»

«Im vergangenen Jahr hatten wir in Ungarn ein gutes Rennen, und ich denke, die Streckencharakteristik passt zu den Stärken unseres Fahrzeugs, deshalb freue ich mich jetzt schon auf ein starkes Wochenende», fügte der 53-fache GP-Sieger an.

Auch Stroll will vor den Toren der ungarischen Metropole Budapest glänzen: «Es wäre fantastisch, in Ungarn nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte ein gutes Ergebnis zu erzielen.» Über die Strecke sagt der Kanadier: «Der Hungaroring ist eine tolle Piste mit einigen wirklich unterhaltsamen Kurven und ich bin hier grundsätzlich gerne unterwegs.»

«Sie fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie eine Kartbahn an; die Kurven sind unerbittlich und gehen schnell ineinander über», ergänzt der 23-Jährige aus Montreal. «Wir haben gezeigt, dass wir unser Renntempo verbessern konnten, und wir wollen den Schwung in die Sommerpause und die zweite Saisonhälfte mitnehmen», gibt auch er sich kämpferisch.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3