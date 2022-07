Charles Leclerc über Vettel: «Sehr traurig für mich»

Charles Leclerc wird seinen früheren Teamkollegen Sebastian Vettel sehr vermissen. Er sagt: «Er ist mittlerweile ein Freund und versucht immer, mich aufzumuntern, wenn ich eine schwierige Zeit durchmache.»

Wie gut Sebastian Vettels Ruf im Fahrerlager ist, zeigt sich angesichts der Reaktionen, die seine Rücktrittsankündigung bei den Kollegen hervorgerufen hat. Der 35-jährige Deutsche hat viele Freunde im Feld, dazu zählt auch sein früherer Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der seine ersten beiden Jahre bei den Roten an der Seite des vierfachen Weltmeisters fuhr.

Der Monegasse sagt zu den Neuigkeiten, die am heutigen Donnerstag am Rande des Hungarorings die Runde machten: «Es ist sehr traurig für mich. Vielleicht wird er aber da, wo es ihn nun hinzieht, viel glücklicher. Es wird natürlich seltsam sein, Seb nicht mehr im Fahrerlager zu sehen. Ich habe so viel von ihm gelernt und er war immer supernett zu mir.»

«Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen und wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft», fährt der 24-jährige Ferrari-Star fort. «Ich bin mir sicher, dass er andere Dinge finden wird, die ihn auf eine andere Art und Weise glücklich machen werden.»

Für den Rücktritt des Heppenheimers, der an Leclercs Seite im teaminternen Duell unterlag, bevor er Ende 2020 von Ferrari zu Aston Martin wechselte, fühlt sich der Rennfahrer aus Monte Carlo nicht verantwortlich.

Auf die entsprechende Frage sagt der fünffache Weltmeister, der beim jüngsten GP in Führung liegend durch einen Fahrfehler ausgeschieden ist: «Nein, komm schon, ich komme gerade von einem schlechten Rennen, wenn du mir das sagst, werde ich noch deprimierter. Nein, ich fühle mich dafür nicht verantwortlich, ich habe nur versucht, meinen Job so gut wie möglich zu machen.»

Gefragt nach seinen schönsten Erinnerungen an die Zusammenarbeit als Stallgefährten erzählt Leclerc: «Da gibt es viele Momente, aber definitiv nicht auf der Strecke. Ich denke, es sind einfach die einfacheren Augenblicke, die wir im Werk hatten, und auch die Art und Weise, wie sich unsere Beziehung über die Jahre entwickelt hat.»

«Als ich im ersten Jahr ankam, war ich super beeindruckt, ich war wahrscheinlich sehr seltsam zu ihm, weil ich einfach schüchtern war und nicht wusste, worüber ich mit ihm reden sollte. Aber jetzt ist er ein Freund und er schreibt mir immer SMS, das hat er auch nach dem Rennen in Frankreich getan. Er versucht immer, mich aufzumuntern, wenn ich eine schwierige Zeit durchmache», fügt der 18 fache GP-Podeststürmer an.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3