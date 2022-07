Carlos Sainz (Ferrari) nach Rang 2: «Enttäuschend»

Abschlusstraining zum Traditions-GP von Ungarn: Carlos Sainz erzielt die zweitschnellste Zeit hinter dem verblüffenden George Russell im Mercedes. Der Spanier findet, dass das Wetter gegen Ferrari spielte.

44 Tausendstelsekunden, etwas mehr als ein Wimpernschlag, haben Carlos Sainz zur zweiten Formel-1-Pole nach Silverstone gefehlt. Scheinbar aus heiterem Himmel hat sich Mercedes-Fahrer George Russell vor das Ferrari-Duo Sainz und Leclerc geschoben.

Der Spanier Carlos Sainz sagt zu seinem Qualifying auf dem Hungaroring: «Ich fand eigentlich das ganze Abschlusstraining lang, dass ich alles unter Kontrolle habe. Wir machten gute Fortschritte mit der Abstimmung, und ich fühlte mich im Auto immer wohler.»

«Ich bin wütend auf mich selber, dass mir in Q3 keine gute Runde gelungen ist. Ich meine, die Runde war okay, aber eben nicht berauschend. Ich weiss genau – wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, dann hätte es für die Pole-Position gereicht. Das soll aber die Leistung von George in keiner Weise schmälern, er hat eine tolle Runde gefahren, Gratulation.»

«Die Verhältnisse haben sich nicht in unsere Richtung entwickelt, mit diesem Wetterwechsel von sehr heiss zu einer Strecke, die vom Regen gewaschen wurde und deren Temperatur 20 Grad weniger warm war als am Tag davor. Am Freitag hatten wir einen Speed-Vorteil, der sich verflüchtigt hat.»



«Wir haben uns generell damit schwergetan, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Damit können wir nicht zufrieden sein, und dann kam hinzu, dass mir keine gute Runde gelungen ist. Daher muss ich zugeben – ich bin enttäuscht.»





Qualifying, Hungaroring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,377 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,421

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,567

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,769

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,018

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,078

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,142

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,157

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,379

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,823

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,516

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:18,573

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,825

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,137

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,202

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,240

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:19,256

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,273

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,527

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:19,570