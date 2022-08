Honda: Bis Ende 2025 Partner von Red Bull Powertrains

Honda hat am 2. August bestätigt: Die technische Unterstützung der Firma Red Bull Powertrains (RBPT) wird bis Ende 2025 fortgesetzt. Damit ist technische Stabilität bis zu einer Kooperation mit Porsche sichergestellt.

Im Oktober 2020 gab Honda bekannt: Ende 2021 werde das Unternehmen offiziell die Formel-1-Bühne verlassen. Als Gründe für den Rückzug aus der Königsklasse hatten die Japaner neben wirtschaftlichen Bedenken auch eine neue Strategie, die auf mehr Nachhaltigkeit und die Entwicklung alternativer Antriebe angeführt.

Um die Kontinuität zu gewährleisten, unterstützt Honda seither die neue Rennmotorenschmiede von Red Bull, die Firma Red Bull Powertrains (RBPT) – bei der Montage, aber auch durch technische Unterstützung an der Rennstrecke und beim Rennbetrieb.

Ab 2023 wird Red Bull Powertrains die Verantwortung für die gesamte Herstellung und Wartung der Triebwerke von Red Bull Racing und AlphaTauri übernehmen. Um eine möglichst reibungslose Übergabe sicherzustellen, werden die Mitarbeiter von Honda Racing Development UK zu Red Bull Powertrains wechseln.

Am 2. August bestätigt Honda: Die technische Hilfe für die Firma RBPT wird bis Ende 2025 forgesetzt, wenn das heutige Motorenreglement der Formel 1 ausläuft.

Die beiden Unternehmen planen außerdem, ihre Zusammenarbeit "in verschiedenen Formen des Motorsports und in anderen Sportarten" auszubauen, um die Reichweite beider Marken zu vergrößern und die eigenen Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hatte zur Partnerschaft gesagt: «Die Zusammenarbeit von Red Bull mit Honda war enorm erfolgreich, und obwohl sich unsere Beziehung in der Formel 1 verändert, möchte keiner von uns, dass dies das Ende der Geschichte ist. Wir freuen uns sehr, dass unser ehrgeiziges und spannendes Projekt Red Bull Powertrains von Honda technisch und operativ stark unterstützt wird, was dazu beitragen wird, dass der Übergang zum Status eines Chassis- und Power-Unit-Herstellers nahtlos verläuft.»



Koji Watanabe, Hondas Kommunikationschef, ergänzte: «Ich bin froh, dass wir mit der Red Bull Group eine Vereinbarung getroffen haben, die alle Details der Rechte am geistigen Eigentum für die Power-Unit abdeckt, und dass Honda auf diese Weise weiterhin einen Beitrag zur Welt des Motorsports leisten kann.»



Zur unbestätigten Kooperation mit Porsche hat Christian Horner am Hungaroring festgehalten: «Wir führen einen gesunden Dialog, aber es gibt grosse Hürden, die wir überwinden müssen, bevor wir einem Vertragsabschluss auch nur nahe kommen.»



«Das beginnt mit dem neuen Motorenreglement und der Frage, ob die neuen Regeln für Neueinsteiger fair und ausgeglichen sind, verglichen mit den Eingesessenen. Das ist das erste Teil des Puzzles, das an seinen Platz gelegt werden muss, und die FIA arbeitet daran. Ich schätze, wir werden noch in der Sommerpause mehr wissen.»



«Danach können wir uns mit Porsche zusammensetzen, aber ich gehe von einem langen Prozess aus. Strategisch muss eine Partnerschaft mit Porsche zu den langfristigen Plänen von Red Bull passen. Für uns steht fest – der Schlüssel nach dem Honda-Ausstieg ist, dass wir unsere Zukunft selber unter Kontrolle haben, sowohl beim Chassis als auch bei der Antriebseinheit. Daher der Aufbau der Firma Red Bull Powertrains.»



Der wahrscheinlichste Weg: RBPT baut den Verbrennungsmotor, Porsche liefert den Hybridteil.



Ein Knackpunkt bei der Diskussion um das neue Motorenreglement war der Einsatz jenes elektrischen Generators, der am Turbolader Energie gewinnt. Eine Technik, deren Entwicklung sündhaft teuer war und keine Serienrelevanz besitzt. Zudem besitzen Mercedes, Ferrari, Renault und Honda in Sachen der so genannten MGU-H einen enormen Wissensvorsprung auf Porsche und Audi.



Die MGU-H wird es ab 2026 nicht mehr geben, dafür wird der Anteil der kinetischen Energierückgewinnung auf das Dreifache erhöht, von heute rund 160 PS auf ca. 480 PS. Ab 2026 wird die Power eines Formel-1-Motors zu ungefähr gleichen Teilen vom Verbrennungsmotor und von der Elektrik produziert. Die Kern-Architektur des Motors bleibt: 1,6-Liter-V6-Turbo.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3