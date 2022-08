Max Verstappen: Ungarn-Motor hätte nicht gehalten

Formel-1-Champion Max Verstappen ist auf dem Hungaroring zum achten Saisonsieg geflitzt. Aber es hätte leicht anders kommen können, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner enthüllt.

Alles deutete auf einen ganz schwierigen Grossen Preis von Ungarn hin für Max Verstappen: Der Niederländer monierte im Qualifying einen Leistungsverlust und konnte nur den zehnten Startplatz erringen. Vor dem 13. WM-Lauf der Saison 2022 tauschten die Red Bull Racing-Mechaniker den Motor – straffrei, weil es sich um Motor-Elemente handelt innerhalb der in einer Saison erlaubten Anzahl von Teilen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Am Samstag ist im Wagen von Max etwas kaputtgegangen. Das war für uns Glück im Unglück, denn sonst wäre dieses Teil am Sonntag kaputtgegangen. Wir entschlossen uns zu einem kompletten Triebwerks-Tausch, aus Vorsichtsmassnahme auch im Wagen von Sergio Pérez.»

Auch im Rennen klappte nicht alles reibungslos, wie Horner weiter sagt: «Bei Max hatten wir ein Problem mit der Kupplung. Die Temperaturen gingen bedrohlich in die Höhe, aber wir konnten das zum Glück managen. Abgesehen davon hatten wir tollen Speed.»



In Ungarn ist alles gut gegangen für den niederländischen Weltmeister, aber der Motorwechsel bedeutet auch: Früher oder später wird der 28-fache GP-Sieger nicht am Einbau einer Antriebs-Einheit über das erlaubte Kontingent hinaus herumkommen. Und dann wird er ans Ende des Feldes rücken müssen. Vielleicht schon beim ersten Rennen nach der Sommerpause, dem Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps.



Auch in Sachen Getriebe wird der Red Bull Racing-Star wohl nicht mit dem bestehenden Material über die Runden kommen. Hier besteht die Strafe aus fünf Rängen zurück in der Startaufstellung.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3