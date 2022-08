Martin Brundle: Alonso + Aston Martin = Feuerwerk

Für den langjährigen Formel-1-Piloten und heutigen Sky-GP-Experten Martin Brundle steht fest: «Fernando Alonso ist einer, der seinem Rennstall rBeine macht, das kann bei Aston Martin krachen.»

Selbst nach bald vierzig Jahren in der Formel 1, 13 als Fahrer, mehr als 25 als TV-Experte, kann selbst der erfahrene Martin Brundle kalt erwischt werden. Der 63-jährige Engländer hatte noch am Hungaroring davon gesprochen, dass die Verlängerung des Alpine-Vertrags von Fernando Alonso wohl nur eine Frage der Zeit sei, und nun das – am 1. August haben Aston Martin und Alonso eine mehrjährige Kooperation bestätigt.

Brundle, Formel-1-Experte der britischen Sky, sagt dazu: «Entweder konnte oder wollte Alpine dem Spanier keinen Zweijahresvertrag offerieren. Vielleicht war er auch nicht allzu beeindruckt davon, wie schlagkräftig sein Stallgefährte Esteban Ocon gegen ihn vorgeht, statt dass die beiden am gleichen Strang ziehen, um die Rivalen zu schlagen.»

Für Sportwagen-Weltmeister Brundle steht fest: «Fernando ist im Motorsport eine Naturgewalt, das ist ein Fahrer, der seinem Team richtig Beine macht. Er ist etwas sanftmütiger als früher, aber ich bin überzeugt – das kann bei Aston Martin dann schon mal krachen, wenn Alonso etwas Leben in die Bude der Familienfirma Stroll bringt.»

«Ich weiss noch, wie ich Fernando in Abu Dhabi 2018 interviewt habe, und er hat damals sehr glaubwürdig versichert, das sein sein letzter Grand Prix. Nun wird er bis Ende 2024 in der Königsklasse fahren und die Grenze von 400 WM-Einsätzen knacken. Das ist schon herausragend.»





