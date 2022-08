Hannah Schmitz: So fuhr Verstappen zum Ungarn-Sieg

Max Verstappen fuhr auf dem Hungaroring von Startplatz 10 los und kreuzte die Ziellinie nach 70 Runden als Sieger. Das verdankt er auch Red Bull Racing-Chefstrategin Hannah Schmitz, die den Sieg analysiert.

«Wir hatten die richtige Strategie, die wir in letzter Minute noch auf der Startaufstellung angesichts der Bedingungen geändert haben», betonte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem Rennen auf dem Hungaroring, das Max Verstappen für sich entschieden hatte, obwohl er von Startplatz 10 losfuhr.

Der achte Saisonsieg des Formel-1-Champions geht auch auf Hannah Schmitz zurück. Die Chefstrategin von Red Bull Racing sprach in der «Sky Sports F1»-Sendung «Any Driven Monday» über den jüngsten Triumph des 24-jährigen Niederländers. Sie erzählte: «Wir wollten eigentlich eine klassischere Strategie wählen und die beiden Fahrer auf den härteren Reifen losfahren lassen, weil sie so weit hinten losfahren mussten.»

«Denn damit hätten sie länger auf der Strecke bleiben können, auf der das Überholen sehr knifflig ist, das war also unser erster Plan», ergänzte Schmitz. «Wir haben aber vor dem Rennen viel darüber gesprochen, was wir tun würden, wenn es feuchte und kälter werden würde. Da wäre der weiche Reifen eine Alternative, weil er in diesen Bedingungen besser funktioniert», fügte sie an.

«Beide Fahrer haben bereits auf dem Weg zur Startaufstellung klargemacht, dass sie kaum Grip fanden, obwohl sie da auf den weichen Reifen unterwegs waren. Die Renningenieure haben dann gesagt, dass sie bezweifeln, das die harten Reifen eine gute Idee seien, und dann hatten wir zusammen mit Christian eine lange Diskussion darüber, bevor wir schliesslich den Wechsel auf die weichen Reifen angeordnet haben. Es lag auch etwas Regen in der Luft, deshalb war das die bessere Wahl», berichtete die Ingenieurin weiter.

Auf die Befehlskette angesprochen, die bei solchen Last-Minute-Änderungen eingehalten wird, erklärte Schmitz auch: «Wir sind da ein echtes Team, das jede Meinung anhört, denn es geht nicht nur um Zahlen und Daten. Die Fahrer wissen, wie sich alles am Steuer anfühlt, das wird also auch berücksichtigt. Wir diskutieren alles, aber am Ende ist es eine Strategie-Entscheidung, die von uns getroffen wird.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3