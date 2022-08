Franz Tost über Vettel: «Das muss man respektieren»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hegt gute Erinnerungen an die Zeit mit Sebastian Vettel

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost begleitete Sebastian Vettel als Teamchef bei dessen ersten GP-Einsätzen. Der Tiroler bedauert den angekündigten Abschied des vierfachen Weltmeisters, zeigt aber auch Verständnis.

Kurz vor dem Start des Ungarn-Wochenendes liess Sebastian Vettel die Katze aus dem Sack: Der Deutsche bestätigte die Gerüchte um seinen baldigen Formel-1-Abschied und erklärte, dass er dem GP-Zirkus nach der laufenden Saison den Rücken kehren wird. Das bedauern nicht nur viele Fans und Formel-1-Kontrahenten des Heppenheimers, auch Franz Tost wird den vierfachen Weltmeister vermissen, der seine ersten GP-Einsätze unter seinen wachsamen Augen unternommen hat.

Am Rande des Hungarorings erklärte der AlphaTauri-Teamchef im Gespräch mit «Sky»: «Ich habe die Neuigkeit vom Rücktritt zur gleichen Zeit wie alle anderen erfahren und ich muss sagen, dass es schade ist. Denn Sebastian ist einfach ein fixer Bestandteil in der Formel 1.»

«Aber er hat sich jetzt entschieden, dass er etwas anderes machen will. Er hat andere Prioritäten in seinem Leben, und das muss man einfach respektieren», betonte Tost, der es auch nicht verpasste, Vettel für die gemeinsamen Erfolge zu danken: «Ich von unserer Seite kann nur Danke sagen, für die super Zeit, die wir mit ihm gehabt haben, auch für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Sebastian war sehr fokussiert und hat genau gewusst, was er wollte.»

Der 66-jährige Österreicher erinnerte sich daraufhin: «Hier in Ungarn hat er 2007 sein erstes Rennen für uns bestritten, und er war dann die ganze Saison 2008 mit uns und hat damals auch den GP in Monza gewonnen.»

«Das war ein wunderschöner Tag. In der früh habe ich gleich nach dem Aufstehen nachgeschaut, ob es regnet, und das hat es auch. Dann tat sich der Himmel am Vormittag etwas auf und ich dachte noch: ‚Hoffentlich regnet es wieder.‘ Und das ist dann auch eingetreten. Sebastian ist dann ein supergutes Rennen gefahren ohne irgendeinen Fehler, und hat das das Ding sicher nach Hause gefahren», erzählte Tost weiter.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3