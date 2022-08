Toto Wolff (Mercedes): Einige Monate im Rückstand

Die Formel 1 macht Sommerpause. Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasst die ersten 13 Saisonrennen zusammen: «Unser grösstes Problem war das Porposising. Das hat die ganze aerodynamische Entwicklung überschattet.»

Wo steht Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz nach 13 von 22 Formel-1-Rennen der Saison 2022? Der junge George Russell ist dank regelmässiger Spitzenergebnisse WM-Vierter (mit 158 Punkten), Superstar Lewis Hamilton liegt auf Zwischenrang 6 (mit 146 Zählern). Im Konstrukteurs-Pokal belegen die achtfachen Champions Mercedes den dritten Rang, 127 Punkte hinter Leader Red Bull Racing, aber nur 30 Punkte hinter Ferrari.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat schon vor Wochen festgehalten: «Der WM-Zug ist abgedampft.» Seither ist für den seit dem 5. Dezember und seit dem Saudi-Arabien-GP sieglosen Mercedes-Rennstall das Ziel ausgegeben worden – in der zweiten Saisonhälfte 2022 müssen aus eigener Kraft erste Plätze eingefahren werden.

In einem Video des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz fasst der Wiener Toto Wolff die bisherige Saison so zusammen: «Der Start in die Saison war nicht gut, anders lässt sich das nicht beschreiben. Denn wenn du im Dezember davor Weltmeister wirst und dann nicht um die Spitze mitfahren kannst, dann ist das frustrierend.»

«Seither befinden wir uns auf einer Achterbahnfahrt. Wir konnten in 9 von 13 Rennen Podestplätze einfahren. Wir waren am Sonntag stark, aber am Samstag im Abschlusstraining nie ganz vorne dabei. Der Abstand war einfach zu gross.»

«Nun müssen wir herausfinden, woran das liegt, um dann nach der Sommerpause hoffentlich unser Quali-Tempo zu erhöhen und so in die Lage zu kommen, wieder Siege einzufahren.»



«Wenn wir daran denken, dass unsere Erwartung darin bestand, unseren Titel erfolgreich zu verteidigen, dann ist nicht so viel gut gelaufen. Wir müssen uns auf das Positive konzentrieren: Jene Tage, an welchen wir verlieren, sind die lehrreichsten. Unser Auto war wirklich schwierig zu handhaben, und eine Weile sah es so aus, als würde nichts helfen. Aber die harten Lektionen, die wir in den vergangenen Monaten machen mussten, werden uns auf Jahre hinaus nützlich sein.»



«Unsere grösste Schwäche war von Anfang an diese Hüpfbewegung des Autos, das so genannte Porpoising. Das überschattete alles und behinderte die aerodynamische Entwicklung. Je mehr Abtrieb wir mit dem Wagen erzeugten, desto schlimmer hüpfte er. Ab Spanien haben wir das Fahrzeug immer besser verstanden, und vor der Sommerpause haben wir Porpoising ausgemerzt. Aber wir haben auf unsere Gegner einige Monate Entwicklungsrückstand.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3